    新年好彩頭 芬園1/3萬人拔蘿蔔

    2026/01/01 05:30 記者湯世名／彰化報導
    一月三日在芬園寶藏寺前讓大家拔蘿蔔。（農會提供）

    新年好彩頭！彰化縣芬園鄉農會將於二〇二六年一月三日上午九點二十五分，於寶藏寺前農地盛大舉辦「尋找白寶玉」拔蘿蔔活動，預計將開放二公頃面積農地逾五萬根蘿蔔，讓民眾在九十五分鐘內「拔到爽」。農會總幹事黃翊愷說，預計當天將上演往年萬人同場拔蘿蔔盛況，歡迎親子們新的一年一起來享受拔蘿蔔的樂趣。

    今年一月三日在芬園鄉彰南路三段一三五巷一〇〇號寶藏寺舉辦的「白寶玉出土記」拔蘿蔔活動，是從上午九點起展開，備受矚目的重頭戲拔蘿蔔則是從九點二十五分開始，到上午十一點截止，現場還有農產市集、親子闖關、創意DIY、舞台表演等，活動內容豐富滿檔。

    逾5萬根 95分鐘內拔到爽

    農會總幹事黃翊愷說，拔蘿蔔活動今年邁入第六年，每年都吸引上萬人參加，網路報名的二五〇〇個名額秒殺爆滿，都可獲得網美袋，當天現場也將開放前一千名報名並贈送網美袋；他們將在活動當天現場發送麻布袋，讓全場民眾「蘿蔔裝到爽」。

    每年在拔蘿蔔活動前夕，都會有不少人提前到場「勘查地形」，以備開拔前能先卡到好位子，迅速衝到好地點開拔，今年預料也不例外；也有人計畫當天清晨六點到場搶占好位子，以免到時候人潮大爆滿擠不進去。

