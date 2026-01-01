搶拿元旦錢母 竹山紫南宮萬人跨年排隊

紫南宮元旦馬年錢母，以馬匹搭配聚寶盆，展現「馬上有錢」吉祥寓意。（記者劉濱銓攝）

南投縣有神明銀行之稱的竹山紫南宮，今天元旦將發放馬年錢母，並於昨跨年開放排隊，此次送出內含金戒、現金等獎品的金蛋多達五千顆，吸引許多民眾提前卡位。廟方表示，昨上午佔位的椅子、物品已排一公里長，至昨晚排隊人龍大約有一萬人，但只要元旦早上九點前排進隊伍，就能拿到一枚銀色錢母紀念幣。

竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母，此次錢母配合馬年以「駿馬奔騰」為主題，馬匹上還有聚寶盆，象徵「馬上有錢、馬到成功」吉祥寓意，元旦除了發錢母，還有五千顆內含金戒、現金、項鍊、典藏套幣等獎品的金蛋，盼讓民眾新年都能試手氣帶回大獎。

此次最早排隊的是十二月十九日就拿椅子來卡位的彰化張姓男子，並提前在卅日到場排第一個，晚上睡在廟前戲棚廣場，拿到錢母後希望可為母親與家人祈福。

廟方指出，這幾天陸續有民眾到廟區排隊，佔位的椅子、物品也排了約一公里，昨則正式發放號碼牌，前五千名可獲金蛋獎品，現場也有安排工作人員巡視，提醒民眾日夜溫差大，排隊務必做好保暖，以維護自身健康與安全。

南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就吸引許多民眾提前卡位排隊。（民眾提供）

