遊日便捷 台中直飛東京3/30 開航

星宇每週4班 早去午回 預售票開賣 中部旅客開心

台中市近年國際旅客增加，台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計廿八條，尤其星宇航空今年逐漸拓展中台灣航網布局，昨天宣布將於三月卅日正式開航「台中—東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，昨日上午開賣預售票。

中部縣市民眾認為台中機場航線不如北高，常要北上桃園機場搭機，近期立委蔡其昌在臉書調查中部網友想新增哪一條航線，最多網友希望增開「台中直飛東京」航線，如今願望成真，星宇航空宣佈一週四班、早去午回，中部旅客相當開心。

台中機場 今年增清邁、大叻包機

台中機場目前國際航線包含東京在內，共十八條定期航線及十條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區，有傳統航空也有廉航，讓民眾依預算考量訂票。台中市府觀旅局指出，今年新增泰越捷航空「台中—清邁」包機航線及越捷航空「台中—大叻」包機航線。

星宇也評估規劃熊本、札幌航線

日本是國人出國旅遊好去處，台中機場日本航線目前有星宇航空飛神戶、沖繩、高松以及虎航飛名古屋，星宇飛東京與宮古島已開航在即。據了解，有航空迷指出，台中飛九州熊本、北海道札幌也都在星宇評估規劃之中，讓哈日族相當期待。

星宇航空執行長翟健華表示，台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利，無論是自由行旅客、商務往返，皆可享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。

為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，旅行社業者也推出台中—東京團體行程，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東風情。

