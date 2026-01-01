公辦都市更新 「吉春賞」徵求出資者

北市「7599專案」指定實施者的首案，「吉春賞」現況為4樓老舊公寓，屋齡已逾53年。（台北市住都中心提供）

台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市信義區虎林段四小段一四七地號等四十五筆土地公辦都市更新案」（吉春賞），昨正式公告徵求出資者，將現況四樓老舊公寓更新為一幢兩棟地下五樓、地上十五樓的集合住宅大樓，住都中心指出，住戶參與公辦都更三階段調查意願都超過門檻，是「七五九九專案」指定實施者的首案。

七五九九專案指定首案

住都中心指出，基地位於信義區永吉路三二一巷以東、虎林街五六巷以南、虎林街以西、永吉路以北所圍的部分街廓，基地面積二五五五平方公尺（約七七二．八九坪），步行至捷運永春站及松山站約十分鐘，位於雙永國小學區，鄰近四育公園及五常公園。建物屋齡逾五十三年，現況為四樓老舊公寓，全區土地九十九％為私有土地，住戶在二〇二三年七月自行提送八三．九三％意願申請「台北市公辦都市更新七五九九專案計畫」，同年十一月辦理先期規劃說明會並收取第二階段意願調查，意願比率達九一．〇七％。

住都中心於二〇二四年九月辦理第三階段模擬選配，持續溝通迄今選配比率達九四．三七％。三次意願調查，住戶參與的意願比率皆達門檻，展現「七五九九」公辦都更自助人助的精神，是七五九九專案指定實施者的首案。

