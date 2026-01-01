暌違12年韓流KARA跨年 粉絲夜排

提早到場排隊的民眾，想看「KARA」跟「幻藍小熊」等偶像，並先在家練舞、準備應援看板，表達對偶像的支持。 （記者董冠怡攝）

台北市跨年晚會壓軸，邀請暌違十二年重回台灣舞台的韓流傳奇女團KARA，吸引粉絲前一天開始夜排，搭帳棚、叫外賣等待，想搶第一組進場，但因日前北捷攻擊案加強維安，舞台兩側設有安檢點，員警使用金屬探測器檢查民眾包包後才放行入場，昨天因開放安檢時間不同步引起爭執插曲，所幸工作人員即時調整開放，才平息風波。

「台北最High新年城-二〇二六跨年晚會」除了KARA壓軸，還有「幻藍小熊」及韋禮安、周湯豪等人氣歌手，許多粉絲不畏低溫及雨勢，提早到場排隊；劉先生、陳小姐一行七人，卅日晚間就到北市府外卡位，搭帳篷、點外賣度過等待的時間。劉先生說喜歡KARA、韋禮安超過十年，雖然之前北捷的事件讓他有點緊張、擔心，但還是信任警察，看到現場有保全，讓擔憂減緩許多。陳小姐則說，前一天來夜排，如願看到周湯豪彩排。

不過，原定一點開放進場的時間到，劉先生、陳小姐一行所在的安檢點人員卻稱延後到一點半進場，但其他兩處安檢點已開放民眾入場，引起民眾爭執，要求大家一起重新排隊；經現場人員即時開放安檢入場，才平息風波。

還有一早從北投搭首班車來排隊的林先生說，國中開始接觸KARA的歌曲，KARA的舞蹈、顏值，還有音樂旋律都很吸引人；許多排隊的民眾都準備了偶像的手牌或LED燈，跟偶像一起唱跳跨年。

