台北跨年晚會3處安檢 3014人力維安

警方運用無人機干擾槍戒備。 （記者廖振輝攝）

在台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會，因一二一九北捷發生無差別攻擊案，維安全面升級，警消、民防動員達三〇一四人，較去年增加七〇一名，為近三年最高警力配置；廣場周邊設有三處安檢點，下午一點開放進場後，警方使用金屬探測器檢查民眾攜帶的包包，沒問題才放行。由於是上班日又下雨，到晚間六點半才出現約五百公尺長龍，等待安檢後入場，秩序良好。排隊的謝先生說，有安檢讓他覺得安心，許姓大學生說一度擔心猶豫，最後抵不過對表演的期待，決定來跨年晚會。

使用手電筒、金屬探測器

昨天是上班日又整天陰雨綿綿，有部分民眾為賭偶像風采，前一晚就來搭帳棚夜排，但整體人潮一直到五點多，仍顯得稀疏；直到晚會七點登場前，現場以及三處安檢點才出現人潮，因等待安檢，而出現約五百公尺人龍，但排隊秩序良好，對員警拿手電筒檢查隨身物品、使用金屬探測器檢測皆無怨言；攜帶行李箱的外國旅客也配合一一打開，接受檢查。

徐小姐說，下班後趕來，就是為看開場演出的美秀集團，過安檢很順利；她多年沒有來跨年，這次晚會有感覺的人潮偏少，不熱鬧。排隊的謝先生說，有安檢讓她覺得十分安心，不會覺得麻煩；一名許姓大學生則說，本來擔心北捷事件會有模仿效應，但因為太想看表演，還是來參加跨年晚會。

機動打擊部隊即時介入

台北市長蔣萬安昨天下午三點到主舞台前視察維安整備，強調結合警消、民力、民防、保全總共三〇一四人在現場執勤，特別針對市府以及一〇一周邊重點部署，尤其針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，事前已多次沙盤推演；警方也劃分五大區、細分成廿七小區，讓機動打擊部隊可以即時介入。

鄰近的大巨蛋有蔡依林演唱會，但因天氣濕冷，跨年人潮不如預期，板南線、淡水信義線進站人數雖多，散場另有松山新店線和接駁公車協助分流，秩序大致良好；台北捷運公司統計跨年晚會周邊市政府站、國父紀念館站、台北一〇一／世貿站、象山站等四站運量，自下午四點至晚間十點共十四．六萬人次，較去年同時段減少二．七萬人次。觀光傳播局依電信信令推估至晚間十一點，現場人數約為十．九萬人。

新北市警犬隊也支援兩隻偵爆犬，針對舞台周邊進行危險物品的探查。 （記者廖振輝攝）

台北跨年晚會，晚上七點湧入人潮。（記者孫唯容攝）

