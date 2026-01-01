為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北跨年晚會3處安檢 3014人力維安

    2026/01/01 05:30 記者孫唯容、蔡愷恆、董冠怡／台北報導
    警方運用無人機干擾槍戒備。 （記者廖振輝攝）

    警方運用無人機干擾槍戒備。 （記者廖振輝攝）

    在台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會，因一二一九北捷發生無差別攻擊案，維安全面升級，警消、民防動員達三〇一四人，較去年增加七〇一名，為近三年最高警力配置；廣場周邊設有三處安檢點，下午一點開放進場後，警方使用金屬探測器檢查民眾攜帶的包包，沒問題才放行。由於是上班日又下雨，到晚間六點半才出現約五百公尺長龍，等待安檢後入場，秩序良好。排隊的謝先生說，有安檢讓他覺得安心，許姓大學生說一度擔心猶豫，最後抵不過對表演的期待，決定來跨年晚會。

    使用手電筒、金屬探測器

    昨天是上班日又整天陰雨綿綿，有部分民眾為賭偶像風采，前一晚就來搭帳棚夜排，但整體人潮一直到五點多，仍顯得稀疏；直到晚會七點登場前，現場以及三處安檢點才出現人潮，因等待安檢，而出現約五百公尺人龍，但排隊秩序良好，對員警拿手電筒檢查隨身物品、使用金屬探測器檢測皆無怨言；攜帶行李箱的外國旅客也配合一一打開，接受檢查。

    徐小姐說，下班後趕來，就是為看開場演出的美秀集團，過安檢很順利；她多年沒有來跨年，這次晚會有感覺的人潮偏少，不熱鬧。排隊的謝先生說，有安檢讓她覺得十分安心，不會覺得麻煩；一名許姓大學生則說，本來擔心北捷事件會有模仿效應，但因為太想看表演，還是來參加跨年晚會。

    機動打擊部隊即時介入

    台北市長蔣萬安昨天下午三點到主舞台前視察維安整備，強調結合警消、民力、民防、保全總共三〇一四人在現場執勤，特別針對市府以及一〇一周邊重點部署，尤其針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，事前已多次沙盤推演；警方也劃分五大區、細分成廿七小區，讓機動打擊部隊可以即時介入。

    鄰近的大巨蛋有蔡依林演唱會，但因天氣濕冷，跨年人潮不如預期，板南線、淡水信義線進站人數雖多，散場另有松山新店線和接駁公車協助分流，秩序大致良好；台北捷運公司統計跨年晚會周邊市政府站、國父紀念館站、台北一〇一／世貿站、象山站等四站運量，自下午四點至晚間十點共十四．六萬人次，較去年同時段減少二．七萬人次。觀光傳播局依電信信令推估至晚間十一點，現場人數約為十．九萬人。

    新北市警犬隊也支援兩隻偵爆犬，針對舞台周邊進行危險物品的探查。 （記者廖振輝攝）

    新北市警犬隊也支援兩隻偵爆犬，針對舞台周邊進行危險物品的探查。 （記者廖振輝攝）

    台北跨年晚會，晚上七點湧入人潮。（記者孫唯容攝）

    台北跨年晚會，晚上七點湧入人潮。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播