    首頁 > 生活

    竹縣推台語認證 通過最高領1.2萬

    2026/01/01 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府研擬「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」，今年起上路。（記者廖雪茹攝）

    不只是獎勵客語和原住民族語言，客家大縣新竹縣政府為鼓勵縣民及學生學習台語，進一步研擬「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」，二〇二六年起，從基礎級到專業級，凡通過認證合格者，即可申請獲得八百元到一萬二千元不等的獎勵金。

    民政處表示，新竹縣擁有多元族群，縣長楊文科認為母語是文化的根本，每個人都應該積極學習，因此縣府繼獎勵通過客語、原住民族語言能力認證的縣民，這次再增設獎勵台語。獎勵對象是縣民及各級學校學生，申請人就同一腔調同一級別認證，依規定曾受有政府補助或獎勵者，不得重複申請本計畫獎勵；台語認證有漳州腔及泉州腔兩項。

    針對個人獎勵金，核發基準如下：A級（基礎級）認證合格者八百元，僅限竹縣公私立高中及國民中小學學生。A級（初級）認證合格者一千八百元。B級（中級）認證合格者二千八百元。B級（中高級）認證合格者三千八百元。C級（高級）認證合格者一萬元。C級（專業級）認證合格者一萬二千元。今年三月及八月有兩梯考試，請縣民踴躍參加。

