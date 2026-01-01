《新年新制》婚後孕前健檢、罹癌凍卵 竹縣首補助

新竹縣政府今年首度推動「婚後孕前健康檢查補助計畫」，提供設籍竹縣、未曾生育第一胎的夫妻，每對最高1500元檢查補助。（新竹縣府提供）

健檢每對補助最高1500元 凍卵每案最多2.2萬

新竹縣有多項衛生福利新制將自二〇二六年元旦上路，其中「婚後孕前健康檢查補助計畫」在民代催生下開辦，「醫療性凍卵補助計畫」首年鎖定已婚罹癌女性；另外衛生局今年首度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，長期照護也將擴大服務對象。

夫妻至少一方設籍新竹縣6個月

衛生局說明，「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣六個月（含）以上，未曾生育第一胎的夫妻，每對最高一千五百元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，補助名額共一百對。

「醫療性凍卵補助計畫」補助十八至四十歲、設籍或配偶設籍新竹縣滿一年的已婚罹癌女性，每案最高補助兩萬二千元，補助名額共卅對，終身補助一次。

提供30名免費裝全口活動假牙

衛生局表示，「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約卅名免費全口活動假牙補助名額，另有三百名口腔篩檢與卅名口腔檢查評估補助名額。

不同於社會處鎖定中低收入老人的假牙補助，衛生局的計畫補助對象為二〇二五年一月一日前設籍新竹縣、年滿六十五歲、上顎及下顎自然牙合計六顆（含）以下的長者，並須符合以下任一福利身份條件：已領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金的資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次。

未滿50歲失智症者納入服務

另外，長照方面今年起擴大服務對象，新增「年輕型失智症者（未滿五十歲）」及「急性後期整合照護計畫」收案對象，主要幫助因中風、重大手術或意外住院後，從醫院回到家中，可依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，減少再次住院的風險。

