桃園正光花園新城都更 選出最優申請人

有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。（記者謝武雄攝）

對桃園市民提到海砂屋，就想到「正光花園新城」，但重建長期卡關，整合比例一直停在五成左右，去年四月市府住宅及都市更新中心啟動防災都更，將正光花園新城都更案列為首要案件，十二月廿九日評選出最優申請人「春福建設」市長張善政昨在市政會議宣布此事，並強調這是桃市都更里程碑。

張善政表示，正光花園新城卅多年來深受海砂屋問題困擾，住都中心去年四月一日掛牌後，短短二週內，推動同意比例跨過七十五％公辦都更的門檻，九個月時間就克服二一八位私地主的整合困境，完成最優申請人評選。

春福建設人員說，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔，公司加碼提供「防水保固十年」、降低私地主負擔等安心承諾，預計投入五十八．八七億元資金，興建三棟地下四層、地上廿四層的鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值估約九十六．八三億元。

住都中心表示，正光花園新城案成功招商帶給住戶很大的信心，和北側公有土地的警察宿舍公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質，期盼藉此成功案例作為領頭羊，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

