為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園正光花園新城都更 選出最優申請人

    2026/01/01 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。（記者謝武雄攝）

    有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。（記者謝武雄攝）

    對桃園市民提到海砂屋，就想到「正光花園新城」，但重建長期卡關，整合比例一直停在五成左右，去年四月市府住宅及都市更新中心啟動防災都更，將正光花園新城都更案列為首要案件，十二月廿九日評選出最優申請人「春福建設」市長張善政昨在市政會議宣布此事，並強調這是桃市都更里程碑。

    張善政表示，正光花園新城卅多年來深受海砂屋問題困擾，住都中心去年四月一日掛牌後，短短二週內，推動同意比例跨過七十五％公辦都更的門檻，九個月時間就克服二一八位私地主的整合困境，完成最優申請人評選。

    春福建設人員說，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔，公司加碼提供「防水保固十年」、降低私地主負擔等安心承諾，預計投入五十八．八七億元資金，興建三棟地下四層、地上廿四層的鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值估約九十六．八三億元。

    住都中心表示，正光花園新城案成功招商帶給住戶很大的信心，和北側公有土地的警察宿舍公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質，期盼藉此成功案例作為領頭羊，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播