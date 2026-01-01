桃園景福宮外紅色鋪面 挨批罰單陷阱

都發局在景福宮側門道路劃設紅色鋪面，原本是警告車輛減速，卻讓民眾以為是行人穿越道而被罰。（記者謝武雄攝）

都發局：劃設紅色鋪面意在提醒車輛慢行 議員：九成行人誤認為行穿線 通過就被罰500

桃園市政府都市發展局去年初開始推動「舊城再生計畫」，將桃園大廟景福宮周邊街區打造成示範亮點，並在兩側中正路單行道劃設紅色鋪面，希望車輛減速慢行，未料有民眾當成行人穿越道通行，被警方依交通違規開罰五百元，市議員黃瓊慧昨在臉書發文，她實地走訪發現九成民眾都認為地上紅色鋪面可以通行穿越馬路，痛批根本是罰單陷阱。

民眾抱怨爛設計 議員建議改以勸導為主

民眾在社群網路抱怨「每次開車經過這都會讓行人，結果是挖坑給行人跳，這到底什麼爛設計」、「是不是還有一個暴力解法，就是直接把紅漆改成綠漆，直接說這是人行道，反正車輛穿越人行道不違規」。

都發局都市設計科長陳志偉表示，不少民眾習慣由景福宮側門穿越中正路通往兩側店家，但依道路交通標誌標線號誌設置規則，行人穿越設施距離至少二百公尺以上，由於此處鄰近博愛路、中山路都有斑馬線，此處距離中山路口僅五十公尺，不符增加劃設行穿道的規定，才以紅色鋪面警示車輛減速。

交局將會勘 了解需求後後改善

交通局長張新福說，將邀請相關單位會勘，若仍有需求，會考量保留原鋪面或改用其他提醒減速措施，即使保留紅色鋪面也會在地面增設文字警告行人不得穿越道路。

黃瓊慧表示，市府在景福宮兩側單行道劃設紅色鋪面，對著景福宮側門出口，很多人以為是行人穿越道就直接走過馬路，結果被警察開單，宛如引誘民眾違規的罰單陷阱；市議員林政賢建議市府考慮取消鋪面，或在路面設警語、號誌，告知民眾違規通行會被罰款。

警方也說，去年景福宮周邊「行人違規」取締件數十一件，桃園區全年行人違規一四一件，可見景福宮周邊並無針對性執法；另經實地勘查發現該處標線繪設尚有爭議空間，已通知轄區派出所針對該處行人違規改以勸導為主。

