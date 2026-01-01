苗栗補助癌友 醫療性取卵、精

隨著醫療進步，癌症已不再等同於人生終點，但治療可能對生育功能造成影響，降低日後自然生育機會，治療前進行生育保存，是守護未來的重要關鍵。苗栗縣政府為保障縣民生育權益，協助因罹癌需接受治療影響生育力之患者，自今年一月一日起於「幸福苗栗 好孕來」計畫，新增「醫療性取卵（精）補助」。

幫助病患生育保存 安心治療

縣府衛生局表示，為提升母嬰健康並因應少子化趨勢，自二〇二二年起陸續推動「幸福苗栗 好孕來」五項補助方案，內容包含體外受精人工生殖技術補助、卵巢功能檢查補助、凍卵補助、婚後孕前健康篩檢補助、孕婦（初期）唐氏症篩檢與子癇前症篩檢補助等項目，以提升苗栗縣生育支持環境。

衛生局表示，為支持罹癌者生育保存需求，將原凍卵補助調修為「醫療性取卵（精）補助」，以協助罹癌且急需保存生育能力之民眾，以提升苗栗縣生殖健康與支持優生保健服務完整性。

衛生局期透過此新增補助，提供有需要的縣民把握治療前的黃金時刻，安心接受治療，為未來保留更多人生選擇。有關補助方案、申辦文件及相關資訊，可上苗栗縣政府衛生局官網「補助公告專區」查詢；相關問題請電洽：〇三七—五五八五二〇，衛生局保健科鍾小姐。

