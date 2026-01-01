嘉市群星陪倒數 阿里山音樂會迎曙光

嘉市跨年晚會周邊中山路逾百攤美食市集，吸引民眾穿梭覓食。（記者丁偉杰攝）

迎接二〇二六年，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」昨晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場，十四組跨世代表演團隊接力開唱，晚會周邊中山路設置逾百攤美食市集，吸引民眾邊享受音樂，邊穿梭覓食，嗨翻跨年夜；另外，「二〇二六阿里山日出印象音樂會」今天清晨五點半在祝山觀日平台停機坪登場，活動一開始先為「二〇二六台灣燈會」啟動倒數計時六十天，邀請大家三月三日至十五日來嘉縣賞燈。

周邊百攤市集 民眾邊聽樂邊覓食

送走二〇二五最後一道晚霞，梅山鄉太平雲梯昨聚集人群，接著跨年晚會晚間七點半在梅山公園階梯廣場舉行，各社區團隊樂團輪番演出，晚上十點準備燒酒雞、甜湯圓讓民眾暖胃，十一點五十九分上演倒數煙火秀，為活動帶來最高潮。

嘉市跨年晚會卡司強大，昨下午五點半活動開始前，已有粉絲排隊守候搶卡位，金曲樂團脆樂團、原子少年︱F.F.O、ARKis、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲歌王許富凱、亞洲天王羅志祥等接力表演；跨年前後則由金曲歌王蕭煌奇及韓國人氣女團MAMAMOO成員Solar頌樂領銜演出，陪伴觀眾倒數邁向新年。

300名警民力維安 防踩踏小組應變

鑑於日前北捷發生連續攻擊事件，警方規劃近三百名警民力在現場維安，派遣「特殊任務警力」梭巡會場，成立「防踩踏應變小組」防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。

迎新年曙光音樂盛典「阿里山日出印象音樂會」邁入第廿四屆，今清晨五點半在祝山觀日平台停機坪登場，以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾、古典三大風格，由董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團與高蕾雅，陪大家迎新年第一道曙光。

