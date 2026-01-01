雲林萬人迎新年 六分半環場煙火驚豔

雲林縣府暌違12年再度舉辦跨年晚會，吸引上萬民眾參與。（記者李文德攝）

雲林縣昨有縣府在虎尾高鐵特定區縣立田徑場舉辦的「雲林Light up跨年晚會」、西螺鎮公所在西螺大橋下方的跨年晚會及劍湖山世界摩天輪煙火秀，民眾開心齊聲倒數迎接二〇二六年。

縣府暌違十二年再辦跨年晚會，邀集十一組卡司輪番開唱，昨下午四點開始陸續吸引上萬名粉絲到場，晚間六點晚會開始，先由歌手周湯豪帶來新專輯的搖滾歌夯曲「我的I 」，也重新詮釋典曲「罵醒我」，為雲林跨年晚會揭開第一波高潮。緊接著艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩等歌手輪番上陣，持續炒熱氣氛。

晚間十一點，韓國人氣男團HIGHLIGHT一出場，台下粉絲尖叫，先後演唱Chain、Shadow、Fiction、Shock、PLZ Don’t Be Sad、Chain，不少粉絲手舉應援牌大喊超值得，最後藝人們與縣長張麗善一同倒數，長達六分半環場煙火令人嘆為觀止，再由羅志祥壓軸演唱，為跨年晚會畫上完美句點。

劍湖山世界跨年晚會因縣府也辦跨年，人潮較往年減少，結合K-Pop排舞大賽，現場氣氛超high，大家隨著音樂節奏擺動，重頭戲十分十秒的摩天輪煙火燈光秀，包含新年祝福、元氣應援舞曲、樂園歡樂主題等五大章節，迎接燦爛的二〇二六年。

