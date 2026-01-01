中小學教師新年大禮 鐘點費歷年最大調幅 教團盼制度化

教育部宣布調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（記者楊綿傑攝）

教育部宣布提升教師待遇，並推動行政減量，教團多持正面看待，尤其指出鐘點費達歷年最大調幅，值得肯定，但盼能進一步研擬制度化規範，建立鐘點費與物價指數連動的定期調整公式，使相關津貼能隨社會物價水準穩健成長。

建立與物價指數連動公式

教育部此次提升教師三大待遇，包括導師費每月增一〇〇〇元、兼任及代課鐘點費調升廿％、增給行政工作加給每月一〇〇〇元至兩〇〇〇元，經費一年總計四十三億七〇〇〇萬，今年回溯的三個月約十四億五〇〇〇萬。

請繼續往下閱讀...

國教署長彭富源說明，因應財劃法，與地方政府會商確認初期中央與地方各負責五十％，後續可能逐步回歸地方。

為減輕兼任行政的負擔，教育部主秘林柏樵表示，全面盤點每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練等事項，一五〇項業務中完成一〇四項調整，比例達六十九％，將常態性檢討精進。另也擴大納入偏遠地區學校教師自願赴特殊偏遠或極度偏遠地區學校服務者，可加保「偏遠地區傷害保險」。

代課教師工會：教部展現誠意

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，此次鐘點費調整相較於先前僅五％調幅，展現誠意，堪稱送給教育現場的重要新年大禮。不僅讓代課教師、代理教師與正式教師同步受益，也有助於改善校內教師分擔鐘點授課時的實質回饋。

全教總：應大幅調高學術研究加給

全教總理事長侯俊良認為，待遇調整雖遲到，仍正面看待，但調薪項目、幅度、法制化等都與長期倡議有落差，籲行政院與教育部通盤研議，大幅調高學術研究加給與各項職務加給，並建立定期調整機制。此外，許多私校教師的鐘點費極低或沒有標準可言，籲規範私校比照公校辦理。

全教產理事長林蕙蓉則提到，導師加給國中小凍漲十三年、高中凍漲八年，調整雖已有進步，然離基層期待的六〇〇〇元以上仍有距離，應比照勞工每年調整。新增行政工作獎金依學校班級數來區分，對基層不公平，呼籲教育部應全面提升行政加給。完全中學擁有兩套行政系統，及加倍的工作量，此次調升卻完全未交代。

教育部昨日宣布調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等，全教產認為，與基層期待有落差。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法