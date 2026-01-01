為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖白沙 春節前將普發1萬現金

    2026/01/01 05:30 記者劉禹慶、王榮祥／綜合報導

    澎湖縣白沙鄉研議農曆春節前普發現金一萬元，鄉代會近日將召開臨時會通過，最慢在農曆春節前發放，於去年（二〇二五年）十二月二十六日前設籍白沙鄉民都有資格領取，總計約一億元。

    白沙鄉以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣、哈密瓜聞名，堪稱富饒之鄉，並有旅外鄉親林加由回饋鄉里，白沙鄉庫至今年底經費結餘高達四億元，因此鄉公所向代表會提案，原本規劃每人普發現金五千元，鄉代會再加碼五千元、總計一萬元，將在本月的臨時會拍板。

    高雄 弱勢補貼加碼

    此外，高雄市政府昨天公布今年多項新措施，涵蓋弱勢補貼加碼、交通安全保障等。自今年起低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親與兒少資格審核標準將放寬，並針對上述族群每月加發五百元至一千元不等補助，減輕長者及弱勢家庭經濟負擔；市府推動弱勢兒少餐食券無紙數位化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大兌餐通路。

    大眾交通方面，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借；七十歲以上長者自願繳回駕照，可享敬老卡搭乘公共運輸五十％補助、每月最高一千五百元、為期兩年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播