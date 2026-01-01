澎湖白沙 春節前將普發1萬現金

澎湖縣白沙鄉研議農曆春節前普發現金一萬元，鄉代會近日將召開臨時會通過，最慢在農曆春節前發放，於去年（二〇二五年）十二月二十六日前設籍白沙鄉民都有資格領取，總計約一億元。

白沙鄉以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣、哈密瓜聞名，堪稱富饒之鄉，並有旅外鄉親林加由回饋鄉里，白沙鄉庫至今年底經費結餘高達四億元，因此鄉公所向代表會提案，原本規劃每人普發現金五千元，鄉代會再加碼五千元、總計一萬元，將在本月的臨時會拍板。

高雄 弱勢補貼加碼

此外，高雄市政府昨天公布今年多項新措施，涵蓋弱勢補貼加碼、交通安全保障等。自今年起低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親與兒少資格審核標準將放寬，並針對上述族群每月加發五百元至一千元不等補助，減輕長者及弱勢家庭經濟負擔；市府推動弱勢兒少餐食券無紙數位化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大兌餐通路。

大眾交通方面，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借；七十歲以上長者自願繳回駕照，可享敬老卡搭乘公共運輸五十％補助、每月最高一千五百元、為期兩年。

