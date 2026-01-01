為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    左營軍港擴建 漁會要求禁捕鬆綁

    2026/01/01 05:30 記者洪定宏、蘇福男／高雄報導
    海軍左營第二軍港擴建工程，影響高雄沿海漁民作業與漁場生態。（記者蘇福男攝）

    國防部啟動「威海計畫」興建左營二港口，因影響漁民權益甚鉅，海軍雖提出補償計畫，但高雄區漁會不領情，昨天發出嚴正聲明，強調漁民全力支持國防建設，但必須法規鬆綁與合理補償並行，才是真正的正義。

    蚵仔寮漁港因出海口緊鄰北防波堤工程，受影響最大的梓官區漁會，約可獲一〇至十二億元補償，彌陀區漁會補償金約六至八億元，永安區漁會約三至五億元，加上其餘漁業單位合計約廿八億元，將分四至五年撥付，須由各漁會提出計畫後核定。

    梓官區漁會表示，漁民盼補償金額與發放時程能確實到位，避免影響生計，另有漁民期盼生態復育與港口改善能盡快推動。

    高雄區漁會指出，高雄漁民長期深受軍、商港法規雙重夾擊，就算漁場近在咫尺，卻因法規限制，始終無法取得「專用漁業權」，更常因誤入五海里禁區，面臨高額裁罰。

    高雄區漁會表示，這些制度限制迫使漁船必須繞道遠行，不僅大幅增加油耗與時間成本，更壓縮漁民生計。

    區漁會說，政府推動擴建左營軍港之際，更全面檢討不合理的禁限制海域。要求重新劃設合理作業範圍，保障漁民在自家門口捕魚的權利，並在左營軍港二港口規劃明確漁船路權。

