恆春關山送別2025夕陽 「歌舞昇屏」嗨跨年

屏東跨年演唱會《High歌之夜－歌舞昇屏》吸引眾多人潮，屏東體育館前草地氣氛熱絡。（屏東縣府提供）

迎接二〇二六到來，屏東縣政府昨晚在縣立體育館前舉辦《High歌之夜—歌舞昇屏》跨年演唱會，現場湧入大批人潮。縣長周春米率領縣府團隊與民眾齊聲倒數，在熱烈氣氛中揮別二〇二五。而被CNN評選為全球最美日落之一的恆春半島關山夕照，昨日傍晚夕陽現身，讓民眾期待今天也有第一道曙光現身。

昨晚跨年夜，屏東體育館前草地人聲鼎沸，十四組藝人接力演出。演唱會由焦凡凡與無尊攜手主持，最大驚喜莫過於焦凡凡與婁峻碩這對情侶檔驚喜合體，兩人在屏東舞台上首度公開合唱《Make Sense》，甜蜜互動引發全場尖叫。情歌天后丁噹則帶來獨家高規格唱跳，攜手八位舞者熱力全開，將現場氣氛推向最高潮。

請繼續往下閱讀...

演出陣容更展現了南台灣的多元文化，包括鳳小岳與「壓克力柿子」的熱血搖滾、梁文音的動人情歌，以及朱海君與彭佳霓分別呈現台、客語金曲。男團FEniX則擔任壓軸，以帥氣舞姿與新歌陪伴粉絲迎接二〇二六的第一刻。縣長周春米致詞時，除向市民獻上新年祝福，也強調將持續帶領屏東邁向充滿希望的城市。

相對於跨年現場的火熱，恆春半島的送夕陽活動則顯得幾分落寞。為了揮別二〇二五最後一抹餘暉，昨日下午四時過後，不少遊客陸續登上關山風景區卡位。原定下午五時二十五分的落日時刻，夕陽在雲層中現身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法