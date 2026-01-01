強化備災韌性 屏縣二階發送小橘書

屏東縣府呼籲，全民韌性從備災開始，有準備更「屏」安。（記者羅欣貞攝）

為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，屏東縣三十三個鄉鎮市公所配合內政部及國防部規劃，分兩梯次普發小橘書—「臺灣全民安全指引」至全縣三十一餘萬家戶，讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。

全民安全指引 2週內送至家戶

屏東縣政府民政處副處長楊新發表示，全民安全指引手冊由國防部配送至屏東縣，預計三十一萬八千兩百本，第一階段優先配送至偏鄉地區共一萬五千六百本，已於去年十一月廿八日送達至八個原住民鄉公所，由各鄉公所派員發送至家戶。第二階段已於上月廿四日寄達廿五個鄉鎮市公所，各公所收到手冊後，啟動發送至家戶作業，於兩週內完成轄內發放。

民政處說，若家戶未收到「臺灣全民安全指引」，可向當地公所、村里幹事、村里長反映，由公所進行補發。另國防部全民防衛動員署同步提供互動式網頁（https://prepare.mnd.gov.tw/），引導民眾瞭解各種災害應變準備，並可下載電子版「臺灣全民安全指引」閱讀使用，讓民眾可利用多元管道取得資訊。

專班培訓 防災士已有3千名

此外，為培訓防災士，民政處也陸續在屏東市公所、內埔鄉公所、東港鎮公所舉辦村里長及第一線民政人員培訓專班，共有兩百四十四人參加，透過此專班讓更多人知道防災士內容，提升民眾的風險意識及災害專業知識，吸引更多民眾參與，讓防災士成為政府防災、救災最可靠的協力夥伴，全縣目前約已有三千名防災士。

