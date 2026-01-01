為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收費管理 林口、淡水增208汽機車格

    2026/01/01 05:30 記者黃子暘、吳正庭／綜合報導
    新北市自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理。（新北市交通局提供）

    新北市自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理。（新北市交通局提供）

    新北市部分路段常因無管制標線遭汽、機車占用，影響交通安全與市容，元旦起林口區福林路、松柏路、淡水區崁頂崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路二七九巷及新市三路一段等路段，新增二〇八格汽、機車路邊停車格位實施收費管理（見圖，新北市交通局提供），讓停車資源公平共享。

    交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區福林路、松柏路、南勢一街、南勢四街、中正路五十七巷路邊汽車格，收費時段為週一至週五早上八點至晚間六點，每半小時十元；淡水區崁頂五路路邊汽車格，收費時段為週一至週五早上七點至晚上十點，每半小時十元；淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路二七九巷及新市三路一段路邊機車格，收費時段為週一至週五早上九點到下午五點，計次收費，一次廿元。

    此外，金門縣政府表示，元旦起路邊停車繳費方式除了既有繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay，增加「自動扣款」功能，消費者到「金門觀光逗陣行」臉書掃QR Code進入「uTagGo綁定停車自動扣繳」設定頁面，選擇信用卡等扣款方式申請，收到綁定成功通知後即啟用扣款服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播