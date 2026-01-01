收費管理 林口、淡水增208汽機車格

新北市自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理。（新北市交通局提供）

新北市部分路段常因無管制標線遭汽、機車占用，影響交通安全與市容，元旦起林口區福林路、松柏路、淡水區崁頂崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路二七九巷及新市三路一段等路段，新增二〇八格汽、機車路邊停車格位實施收費管理（見圖，新北市交通局提供），讓停車資源公平共享。

交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區福林路、松柏路、南勢一街、南勢四街、中正路五十七巷路邊汽車格，收費時段為週一至週五早上八點至晚間六點，每半小時十元；淡水區崁頂五路路邊汽車格，收費時段為週一至週五早上七點至晚上十點，每半小時十元；淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路二七九巷及新市三路一段路邊機車格，收費時段為週一至週五早上九點到下午五點，計次收費，一次廿元。

此外，金門縣政府表示，元旦起路邊停車繳費方式除了既有繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay，增加「自動扣款」功能，消費者到「金門觀光逗陣行」臉書掃QR Code進入「uTagGo綁定停車自動扣繳」設定頁面，選擇信用卡等扣款方式申請，收到綁定成功通知後即啟用扣款服務。

