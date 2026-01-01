新北二辦上樑 預計年底啟用

新北市府在三重區捷運先嗇宮站旁建置第二行政中心，預計明年啟用。（記者黃子暘攝）

新北市府在三重區捷運先嗇宮站旁建置第二行政中心（簡稱二辦），預計今年底啟用，目前已完成主體建築鋼構，昨舉行上樑祈福儀式。市長侯友宜表示，二辦將建置報案中心、緊急應變中心等，盼帶動大漢溪以北地區發展。

工務局長馮兆麟指出，二辦為地上廿六層、地下四層鋼骨建築，地下一至四樓為停車場、捷運聯通道等，一至六樓規劃衛生所、幼兒園等，七至廿二樓有警察局、衛生局、交通局等單位進駐，廿三至廿六樓設置災害應變中心、智慧運輸中心等。

整體環境以「城市大公園」為核心，空中廊道銜接行政大樓與中央公園，公園、廣場預計今年六月卅日完工，主建物預計九月卅日取得使用執照。

侯友宜表示，新北發展策略以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心為三大軸心，結合新店十四張與蘆南蘆北地區，形成三條微笑曲線，推動整體開發，二辦完工後可容納三千名市府員工，帶動區域發展。

侯友宜也說，二辦興建牽涉衛生局搬遷，原址將建置板橋醫療園區，三重衛生所搬進二辦後，原址興建市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓，另警察局搬遷後，板橋府中地區進行城市風貌再造，二辦相當於新北發展的里程碑。

