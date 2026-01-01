為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《新年新制》換購電動機車 新北最高補助39600元

    2026/01/01 05:30 記者翁聿煌、黃政嘉、羅國嘉／新北報導
    新北今年度單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。（記者翁聿煌攝）

    新北今年度單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。（記者翁聿煌攝）

    雙汰舊方案 包含燃油機車換購、早鳥、雙汰舊 及經濟部、環境部獎勵金

    新北市環境保護局公告今年電動機車補助方案，民眾如採用雙汰舊方案，包含燃油機車換購電動機車最高補助一萬元、早鳥一萬元、雙汰舊九千元、經濟部七千元、環境部三千三百元獎勵金（含一輛車體回收獎勵金），再加上環境部三百元（第二輛車體回收獎勵金），合計補助高達三萬九千六百元。

    中低收入戶 額外加碼補助一萬元

    環保局長程大維表示，新北市去年老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一，為減少移動污染源，兼顧民眾多元用車習慣，今年提供加碼補助方案，其中「早鳥加碼補助方案」從九千元提高到一萬元，限額四千五百名，以及「雙汰舊加碼方案」從六千元提高到九千元，限額一千名。

    各類別補助金額方面，新購電動機車最高補助四千元，限額七千名；換購電動機車新北市最高補助一萬元，限額八千名；一至三期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助四千元（不限名額至預算用罄）。此外，為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助一萬元，且不限名額。

    車主須設籍滿一年且車籍在新北

    環保局提醒，申請補助車主須為新北市民，且購買電動機車時已設籍新北市滿一年；向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為二〇二六年一月一日以後（含當日），汰舊的燃油機車車籍須為新北市。

    另外，元旦起有多項新措施上路，新北市機車排氣定期檢驗通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以傳送簡訊通知提醒車主，民眾只需至「新北市機車定檢簡訊平台」輸入車號和手機號碼，就能在每年定檢期之前收到簡訊通知，不怕忘記驗車而挨罰。

    中央政府元旦起禁止家戶廚餘養豬，新北市家戶廚餘不用再區分生、熟廚餘，瀝乾水分後一併交付垃圾車廚餘桶，部分脫水後焚化，或以多元再利用方式處理。

    另外，即日起飼主未替貓咪植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁罰三千至一萬五千元；為守護海洋生態與漁業資源，即日起貢寮區距岸三海浬內將全面禁止刺網作業，違者最高可處十五萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播