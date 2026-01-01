暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0 總獎金逾130萬

「暢遊宜蘭抽好禮2.0加倍抽」活動，消費滿額1千元就有機會抽中汽車等大獎。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣今天起推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽二．〇」活動，到宜蘭旅遊消費滿一千元，就有機會抽中總價值一百三十萬元多項好禮，最大獎是Mazda CX-3汽車，活動持續到五月十一日，代理縣長林茂盛邀請大家暢遊宜蘭抽好禮。

消費滿千元抽汽車等大獎

宜蘭縣去年舉辦的「暢遊宜蘭抽好禮」受到好評，帶動整體觀光效益四千萬元，今年續推「暢遊宜蘭好禮加倍抽二．〇」，不僅活動期拉長，雲端發票也能參加，預期為地方創造近八千萬元觀光商機。

今年活動與宜蘭縣合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、借問站、歷屆好食及好物獲獎者等三千多家業者合作，民眾消費並取得紙本、雲端發票，或消費購物證明，至活動官網完成登錄，滿千元即可參與抽獎。

活動即起持續到5月11日

宜蘭縣政府表示，不同張次發票消費金額可合併計算，金額最低二百元（含）以上，每筆登錄消費累積滿一千元有一次抽獎機會，另外，留宿宜蘭另有加倍抽好康，例如每筆登錄累計三千元有五次抽獎機會，一萬二千元則有廿次，詳細內容依官網公告。

本次活動預計三月辦理第一波線上公開抽獎，獎項有六十五吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、平板型電腦、變頻洗衣機、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機，五月辦第二波抽獎，抽出最大獎Mazda CX-3汽車、電動機車、智慧型手機、按摩椅、六十五吋電視、電動掃地機、無線吸塵器、廚餘機。

林茂盛期待透過活動與在地商家攜手振興觀光產業，為宜蘭帶來更多人潮與商機，歡迎全國民眾來體驗宜蘭多元豐富的觀光魅力。

