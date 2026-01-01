「特管辦法」今上路／家醫、急診非大外科 不能動醫美手術

衛福部今起實施直美「特管辦法」新法，確認家醫科、急診醫學科非屬可執行美容醫學手術的「大外科」。 （資料照，記者蔡淑媛攝）

為提升國內美容醫學安全，並消滅醫界「直美潮」，衛福部今起實施「特管辦法」新法。醫事司副司長劉玉菁表示，二〇一九年後畢業的醫師，一律要完成兩年PGY訓練，才能提供美容醫學服務；若欲執行手術，還要取得「大外科」資格，且確認家醫科、急診醫學科非屬可執行美容醫學手術的「大外科」。

衛福部預告「特管辦法」修法草案後引起醫界正反兩派內戰，經數月爭論，新制終於在今日上路實施。劉玉菁表示，「特管辦法」針對美容醫學將採三級管理，且考量專科訓練中，外科訓練的內容與時間，「確認家醫、急診不納入大外科」，僅認定外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、皮膚科等九個專科為「大外科」。

完成2年PGY才可提供醫美服務

劉玉菁說，光電、針劑等美容醫學處置，需完成二年PGY（畢業後一般醫學訓練）方可執行，自新法上路後，提供二年緩衝期；針對二〇一九年後畢業、未經完整PGY訓練，需完成二年補訓；二〇一九年前畢業，於新法公告施行日前，曾經執行美容醫學處置者，有實際案例卅二例，後續要再經過卅二小時訓練。

美容醫學手術方面，今起僅有九個大外科可以執行。劉玉菁表示，非相關專科、在施行日前曾執行美容醫學手術的醫師，需有實際案例卅例，再接受卅二小時訓練，即可繼續提供服務，補訓緩衝期為一年。

另，風險較高的特定美容醫學手術要求要有特定外科專科資格，劉玉菁指出，二〇一九年前取得醫師公會全聯會證明、名列「醫師公會全聯會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書清單」者，即使非特定外科專科，仍可持續執行手術。

