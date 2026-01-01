PM2.5平均濃度6年下降22% 環境部布建北中南PM0.1監測據點

中國醫藥大學教授楊禮豪說明，今年起的PM0.1監測主要是要建立長期資料基礎，以便解析其對健康的影響，建立相關防護。（記者黃宜靜攝）

我國空氣品質持續改善。環境部指出，去年全國「細懸浮微粒」（PM2.5）年平均濃度已較二〇一九年下降二十二％，顯示空污防制具體成效；同時，因應國際關注「超細懸浮微粒」（PM0.1）對健康的潛在風險，環境部首度啟動PM0.1監測，在台北、台中及台南三地布建監測據點，為未來健康防護政策鋪路。

有助擬定健康防護政策

環境部昨公布去年度空氣品質監測狀況，大氣環境司司長黃偉鳴表示，去年PM2.5年平均濃度為十二．六微克／立方公尺，略優於前年十二．八微克／立方公尺，較二〇一九年空氣污染防制方案推動前的十六．二微克／立方公尺，改善廿二％，目標二〇三〇年能降至十微克／立方公尺；統計臭氧八小時紅色警示站日數，去年截至十二月廿三日共八十八日，也較前年九十三天次減少。

請繼續往下閱讀...

中央研究院氣候變遷中心副主任龍世俊說明，氣候變遷下，全世界低風速時間增加，大氣邊界層高度降低，影響空氣污染物擴散；且溫度上升，也會影響空氣污染物排放速率變化、產生更多二次污染物，是未來空品治理關注重點之一。

黃偉鳴表示，為接軌國際PM0.1監測趨勢，環境部已在台北、台中、台南布建三據點監測，但由於國際間尚未有相關管制標準，現階段主要是收集背景資料。

中國醫藥大學職業安全與衛生學系系主任楊禮豪說明，PM0.1粒徑遠小於PM2.5，且能作為有害物質的載體，透過長期監測有利於未來擬定防護政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法