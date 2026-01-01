NCC公布2指引 要求5大網路平台提供救濟管道

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天日通過並公布2個網際網路自律指引。（記者蔡昀容攝）

國人使用的網路平台多屬境外業者，申訴管道未必暢通，管理機制也不透明，因此國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過並公布兩個網路服務自律指引，除提供平台業者自律管理方向，並將針對國人最常使用的前五大平台YouTube、Facebook、LINE官方帳號、TikTok、Dcard，依據指引檢視落實程度，預計今年年底前公布。

邀各界檢視落實程度

NCC昨通過「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」、「網際網路服務提供者透明度報告指引」，供平台業者自律管理參考，兩指引共十四個面向，包括「提供申訴救濟管道並強化易讀性」、「應配置正體中文及熟悉我國文化脈絡人員」、「說明內容調控依據及原因」等。

另外，NCC將邀政府機關、產業代表、專家學者、民間團體，召開多方利害關係人會議，依據指引檢視國人常使用平台，在各面向達成程度是低、中、高，抑或不適用，並將檢視結果公布，強化外部問責效果。

NCC調查，國人目前最常使用平台是YouTube、Facebook、LINE官方帳號、TikTok、Dcard，下半年將召開多方利害關係人會議，年底前公布檢視結果。

對於指引不具強制性的疑慮，NCC主秘黃文哲說明，公布結果就是為了形塑社會公評及壓力，國人也可視平台表現決定是否續用。如有其他平台自願接受檢視，也樂觀其成。

NCC委員人數不足 業務恐停擺

然而，檢視結果須經委員會議通過發布。委員會議至少要四名委員才能決議，NCC現僅有三位，並於七月任期屆滿，能否如期執行，待人事情況而定。

行政院兩度提出委員名單，皆未獲立法院通過，若提名進度遲未推進，NCC八月起恐無委員，連諮議會議都開不了，無法祭出行政處分，所有業務將停擺。黃文哲表示，希望能盡快恢復正常運作。

