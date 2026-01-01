為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    NCC公布2指引 要求5大網路平台提供救濟管道

    2026/01/01 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    國家通訊傳播委員會（NCC）昨天日通過並公布2個網際網路自律指引。（記者蔡昀容攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）昨天日通過並公布2個網際網路自律指引。（記者蔡昀容攝）

    國人使用的網路平台多屬境外業者，申訴管道未必暢通，管理機制也不透明，因此國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過並公布兩個網路服務自律指引，除提供平台業者自律管理方向，並將針對國人最常使用的前五大平台YouTube、Facebook、LINE官方帳號、TikTok、Dcard，依據指引檢視落實程度，預計今年年底前公布。

    邀各界檢視落實程度

    NCC昨通過「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」、「網際網路服務提供者透明度報告指引」，供平台業者自律管理參考，兩指引共十四個面向，包括「提供申訴救濟管道並強化易讀性」、「應配置正體中文及熟悉我國文化脈絡人員」、「說明內容調控依據及原因」等。

    另外，NCC將邀政府機關、產業代表、專家學者、民間團體，召開多方利害關係人會議，依據指引檢視國人常使用平台，在各面向達成程度是低、中、高，抑或不適用，並將檢視結果公布，強化外部問責效果。

    NCC調查，國人目前最常使用平台是YouTube、Facebook、LINE官方帳號、TikTok、Dcard，下半年將召開多方利害關係人會議，年底前公布檢視結果。

    對於指引不具強制性的疑慮，NCC主秘黃文哲說明，公布結果就是為了形塑社會公評及壓力，國人也可視平台表現決定是否續用。如有其他平台自願接受檢視，也樂觀其成。

    NCC委員人數不足 業務恐停擺

    然而，檢視結果須經委員會議通過發布。委員會議至少要四名委員才能決議，NCC現僅有三位，並於七月任期屆滿，能否如期執行，待人事情況而定。

    行政院兩度提出委員名單，皆未獲立法院通過，若提名進度遲未推進，NCC八月起恐無委員，連諮議會議都開不了，無法祭出行政處分，所有業務將停擺。黃文哲表示，希望能盡快恢復正常運作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播