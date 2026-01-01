開年迎強烈冷氣團 明中部以北探10度／北台今明持續降雨 一路冷到下週日白天

玉山國家公園管理處、合歡山今起至三月卅一日啟動雪季管制，登山須備妥並會使用冰斧、冰爪、頭盔等「雪地三寶」。（玉管處提供）

二〇二六年第一天就迎來強烈大陸冷氣團，中央氣象署指出，冷空氣將一路影響台灣至下週日白天，其中明天最為寒冷，中部以北地區夜間、清晨低溫下探十度，局部空曠地區可能更低；今、明兩天北台灣持續降雨，雖週末氣溫略有回升，但下週一將再有另一波冷氣團南下，一月上旬冷空氣接力來襲。

下週一又有另一波冷氣團南下

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今日受強烈大陸冷氣團影響，西半部白天高溫僅十五至十七度，中南部及花東地區約廿至廿二度，入夜後氣溫明顯下降，中部以北、宜蘭夜間低溫約十三至十五度，其餘地區約十六至十七度。

雪山、合歡山降雪機率高

劉沛滕指出，明天在低溫與水氣配合下，中部、花蓮三千公尺以上高山，以及北部、宜蘭一千五百至兩千公尺高山，有機會出現降雪，其中雪山、合歡山降雪機率較高，玉山是否降雪仍須視水氣條件而定。

玉山、合歡山實施雪季管制

接連強烈冷氣團來襲，玉山園區高山地區都已積雪冰封，為確保登山安全，玉山國家公園管理處、合歡山今起至三月卅一日，將實施雪季管制措施，除登山要帶冰斧、冰爪、頭盔等「雪地三寶」，並考量冬季日照縮短，玉山主峰「單日往返」（簡稱單攻）也同步暫停受理申請，籲請山友配合。

合歡山雪季實施路段自台十四甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，呼籲遊客上山賞雪務必留意雪季交管資訊。

天氣轉冷，不少民眾選擇吃火鍋暖身。衛福部食品藥物管理署公布今年九至十月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，知名火鍋業者築間、涮乃葉使用的油菜，分別被檢出農藥阿巴汀、達特南超標。食藥署表示，違規產品已完成溯源，並提供相關資訊給農政機關，加強源頭管理。

築間、涮乃葉火鍋 油菜農藥超標

食藥署南區管理中心主任魏任廷提醒，民眾選購蔬果時，優先選擇具有有機、產銷履歷或CAS優良農產品標章的產品，並向信譽良好商家購買；料理前建議以流動清水浸泡後再沖洗、截切，水果洗淨後再去皮食用，以降低農藥殘留風險。

一週天氣預報

