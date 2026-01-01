馬太鞍溪堰塞湖降挖 蓄水量安全下降／工程團隊採穩健推進 目前水位已降至24.6萬立方公尺

林業及自然保育署去年十二月初發包施工團隊，沿著馬太鞍溪谷直接往上游開闢便道。（林保署提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖降挖工程取得關鍵進展。林業及自然保育署花蓮分署指出，施工團隊歷經邊坡崩塌、地震與無通訊環境等多重挑戰，已於去年十二月二十八日成功登上堰塞湖壩頂，並啟動溢流口整理與降挖排水作業，目前堰塞湖蓄水量已由約三十萬立方公尺，下降至二十四．六萬立方公尺，水位正持續、安全下降中。

歷經邊坡崩塌、地震、無通訊等挑戰

花蓮分署長黃群策表示，馬太鞍溪堰塞湖位處偏遠山區，災後地形變化劇烈，原本林立的巨石與高低落差極大的溪床，被大量土砂墊高填平，地形猶如大型滑水道，僅能仰賴履帶式重機具通行。由於汛期期間溪水湍急，工程團隊必須待水勢趨緩後，先行進行溪床整理與線型勘測，才能沿溪谷逐步開闢便道，向上游推進。

請繼續往下閱讀...

施工過程以人員安全為最高原則

黃群策指出，施工環境極為艱困，團隊行進時腳下是尚未完全穩定的土砂層，周邊邊坡隨時可能變化，且須承受落石、天氣驟變及地震風險，施工過程中始終以人員安全為最高原則，並不以速度作為唯一考量。

林保署耗資近一億元，委託晶富營造，辦理規模約為燕子口堰塞湖三四四倍的馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖工程，十二月初完成規劃，十五日派遣十九名施工人員，動用挖土機、關節車、推土機及鏟裝機等九輛中大型機具，沿河床上溯。

4車遭崩塌土石掩埋 幸無人傷亡

不料工程團隊推進至距離壩頂溢流口約五百公尺處時，左岸邊坡突然崩塌，三輛挖土機及一輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員即時跳離，全數平安撤回，未釀成人員傷亡。

工程團隊評估安全後，再於二十六日重新派遣十四人，動用五輛中大型機具循河床緩慢推進，期間又遭遇一二二七地震，仍持續調整路線、審慎前行，終於在二十八日清晨抵達壩頂，並於溢流口附近擇定相對安全的空地紮營，展開近距離地形觀測與水道整理作業。

花蓮分署指出，由於堰塞湖地形阻絕，現場無法使用網路通訊，僅能透過無線電與施工人員聯繫，並輔以無人機空拍影像掌握整體狀況。工程團隊採取「慢慢降挖、穩定排水」策略，逐步降低堰塞湖水位，在確保人員安全的前提下，穩健推進後續工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法