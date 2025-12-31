為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄跨年卡司強 留意現場重大訊息

    2025/12/31 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    二〇二六高雄雄嗨趴跨年超強卡司順序昨揭曉，Lulu開場、「三大咖」壓軸，加上六千九百發煙火，預估將吸引逾廿萬人潮。

    高市府昨公布跨年節目單順序，十七組陣容包括主持三人組陳漢典、阿本、木木，演出部分由Lulu黃路梓茵開場，接著依序為芒果醬Mango Jump、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、鳳小岳＆壓克力柿子、洪暭哲WAJI。

    Wing Stars、滅火器、Angie安吉、RcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、熊仔、權恩妃KWON EUNBI、告五人（跨年前）、八三夭（跨年完演出）。

    市府表示，今年跨年花火首次施放最大十吋的高空花火，花火總數六千九百發、時間長達兩百四十秒，最佳觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，以及時代公園與前鎮之星。

    市長陳其邁昨主持市政會議，提及將以最高等級執行跨年安全維護，包括卅七組鏡頭監控、逾千人力配置。

    他提醒民眾在跨年活動中，須隨時注意主持人發布的重大訊息，考量若有事件發生時，廣播或麥克風等方式無法達到效果，在大型螢幕顯示器會設置重要文字訊息或疏散相關資訊。

