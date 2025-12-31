內門野森動物學校 明年1月17日試營運

小朋友能與可愛動物互動。（高雄觀光局提供）

引進狐狸、哈里斯鷹等逾20種動物 須先上官網預約 現場沒有售票

經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計明年一月十七日試營運，試營運期間全面採預約制，遊客須先至官網完成購票才能入園，假日將加開接駁專車往返園區。

請繼續往下閱讀...

主體建築導入「宋江藝陣」精神

觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊營運。以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築，同時保留內門原始竹林及野生動物棲地。

園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過廿種動物；盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點。

依動物習性 規劃不同體驗方式

營運執行長陳則夫說，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為，感受動物各自的生活節奏。

園區提供餐飲服務，包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」。

2歲以下及內門居民 免費入園

「野森動物學校」試營運期間，全面採取預約制，預約後用電子QR Code掃描入口閘道即可入園，現場沒有售票。試營運間優惠票價方案為：全票三九九元、高雄市民票二九九元、半票一四九元，設籍內門區居民以及兩歲以下兒童，可免費入園。

內門「野森動物學校」明年一月試營運。（高雄觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法