屏市人口近20萬 第3消防分隊動土

屏東市人口近廿萬人，僅有兩個消防分隊，增設第三分隊呼聲不斷，前年明揚大火發生後，更凸顯迫切性，屏東縣政府自籌一．二億元，擇定原屏縣警察局技擊館旁公有基地興建屏市第三個消防分隊，因位建國路，命名為「建國消防分隊」，昨舉行新建工程動土典禮，預計二〇二七年下半年完工、年底前運作。

建國分隊2027年底前運作

屏東市西北區域鄰近高鐵特區、屏東科學園區、國際棒球場、六塊厝產業園區、經濟部屏東科技產業園區等重大建設，屏東縣府在此推動建國消防分隊興建計畫，隊址位清溪里，基地面積九百零九坪、總樓地板五百六十六坪，為地上兩層新建物。

屏東縣長周春米昨主持動土典禮時表示，建國消防分隊面向十八米建國路，出入便利，消防弟兄可更順利安全出任務 ，未來的重責大任不僅是保護鄉親生命財產安全，還有整個產業相關園區的安全，任務非常重要，未來將有效分擔屏東分隊與屏二分隊的勤務負荷，形成更完整的城市消防網絡。

估年分擔3000件救護量

屏縣消防局長李彬正表示，屏東分隊救護量一年約八千件、屏二分隊為三千件，建國分隊編制十五至十八人，預估未來也能分擔三千件救護量，將有效縮短屏東消防及救護車出勤時間；為提高辨識度，屏二分隊也將更名為公館消防分隊。全縣消防人員編制也將從目前六百六十人，逐年增補進用人力，預計至二〇三一年補足至八百一十人。

