為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏市人口近20萬 第3消防分隊動土

    2025/12/31 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    屏東市人口近廿萬人，僅有兩個消防分隊，增設第三分隊呼聲不斷，前年明揚大火發生後，更凸顯迫切性，屏東縣政府自籌一．二億元，擇定原屏縣警察局技擊館旁公有基地興建屏市第三個消防分隊，因位建國路，命名為「建國消防分隊」，昨舉行新建工程動土典禮，預計二〇二七年下半年完工、年底前運作。

    建國分隊2027年底前運作

    屏東市西北區域鄰近高鐵特區、屏東科學園區、國際棒球場、六塊厝產業園區、經濟部屏東科技產業園區等重大建設，屏東縣府在此推動建國消防分隊興建計畫，隊址位清溪里，基地面積九百零九坪、總樓地板五百六十六坪，為地上兩層新建物。

    屏東縣長周春米昨主持動土典禮時表示，建國消防分隊面向十八米建國路，出入便利，消防弟兄可更順利安全出任務 ，未來的重責大任不僅是保護鄉親生命財產安全，還有整個產業相關園區的安全，任務非常重要，未來將有效分擔屏東分隊與屏二分隊的勤務負荷，形成更完整的城市消防網絡。

    估年分擔3000件救護量

    屏縣消防局長李彬正表示，屏東分隊救護量一年約八千件、屏二分隊為三千件，建國分隊編制十五至十八人，預估未來也能分擔三千件救護量，將有效縮短屏東消防及救護車出勤時間；為提高辨識度，屏二分隊也將更名為公館消防分隊。全縣消防人員編制也將從目前六百六十人，逐年增補進用人力，預計至二〇三一年補足至八百一十人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播