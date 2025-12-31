軍方借用兩筆土地 東縣府贈與天后宮

台東縣長饒慶鈴（中）昨天頒土地權狀給天后宮，由董事長林有德代表接受。（記者黃明堂攝）

台東縣政府昨天在台東天后宮舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府，將縣有土地台東段兩筆土地權狀贈與廟方。饒慶鈴表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續協助釐清土地沿革並依法辦理返還作業，此次完成贈與，是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地。

縣府說明，該兩筆土地自一九三三年天后宮遷移至現址以來，即為天后宮實際使用；後因當時國防部軍備局於台東設置「聯勤台東縣軍眷服務中心」之需，相關土地一度被軍方借用，致廟方使用中斷。此次贈與之土地，是戒嚴時期由軍方借用，經縣府跨局處研議法規，在議會支持及黃建賓立法委員協助下，報請行政院核准同意後，才完成相關程序。

饒慶鈴指出，縣府跨局處檢討歷史背景並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」，先前已兩度辦理土地歸還事宜，並於此次完兩筆土地之贈與。天后宮也依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。每筆土地狀況不盡相同，須逐案釐清歷史沿革並符合相關法令規定，才能依法辦理。

