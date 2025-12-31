彰化生育補助最高8萬 首創產檢「好孕卡」

彰化縣明年推出全新「好孕卡」，孕婦每次產檢可獲得500元的電子票證補助。 （記者張聰秋攝）

為對抗少子化與人口外流，彰化縣政府昨宣布「友善育兒行動3.0」，明年元旦起，生育補助最高加碼至八萬元，更推出全國首創補助孕婦產檢的「好孕卡」，每次完成產檢即可獲得五百元點數，最高七千元。多位正懷第二胎的媽媽們在記者會現場說，小確幸的補助讓人有感。

14次產檢 總額最高7千

彰化縣長王惠美說，面對少子化的國安問題，縣府整合資源，針對懷孕、生產到育兒共三大階段，提供最貼心的陪伴，協助大家安心成家、放心生育、開心育兒，繼生育補助與「童萌卡」後，再把補助範圍延伸至懷孕階段。

「好孕卡」的申請資格，規定須設籍彰化縣的孕婦，以及設籍彰化縣的新住民孕婦，若新住民孕婦尚未取得國籍但先生設籍彰化縣也可。該卡片主要對接縣府提供的十四次產檢，每完成一次產檢，卡片就能獲得五百元的補助金，總額最高七千元。補助金點數等同現金可彈性使用，包含產檢的交通車資、加油充電，或是在藥妝店、醫療院所購買營養補給品都行。

電子票證應用產檢補助

悠遊卡公司董事長林志盈說，此為全國首創將電子票證應用於產檢補助，孕婦產檢後只需到超商感應或透過手機下載悠遊卡APP應用程式操作，補助金即可即時入帳。

此外，縣府自籌經費的生育補助亦大幅調升，明年起第一胎補助維持三萬元，第二胎加碼至五萬元，第三胎以上則直接發放八萬元。

縣府強調，從懷孕階段的「好孕卡」、生產時的「生育補助」，到一至三歲適用的「童萌卡」，彰化縣已建構完善的育兒支持體系。目前「童萌卡」申請人數已達二萬八〇七人，發放金額高達二億元的消費力全留在縣內，期望打造全台最友善育兒的希望城市。

