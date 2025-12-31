中市跨年晚會 捷運延至凌晨2點

台中市二〇二六跨年晚會於今晚在水湳中央公園盛大登場，交通局規劃多項疏運措施，周邊也將進行交通管制；第一階段從三十日上午八時至元月一日上午六時，先封閉中科路（敦化路至大鵬路），第二階段自今日上午八時至元月一日凌晨二時，封閉煙火施放區並全面管制會場周邊主要道路，包括凱旋路、敦化路及大鵬路等路段，請民眾提前改道。

此外，捷運營運時間將延長至翌日凌晨二時，西屯區甘肅路特規劃人行專用通道；交通局長葉昭甫表示，今天下午五時半起，將於中捷市府站及松竹站設置二條免費接駁車路線，採十至十五分鐘坐滿即發車方式，直達水湳中央公園會場。

交通局協調公車業者加開班次並延後收班，共計九條公車路線；另因市區公車行經跨年晚會管制路段，部分公車站將取消停靠，受影響路線包括六七五路、綠四 （含延）及五五五路等。

交通局並於會場南北側規劃十處停車場，來自國道一號及台七十四線方向的民眾，建議停放於經貿六、八、中央公園北側停車場、台中綠美圖停車場及台中國際會展中心停車場；由市區出發的民眾，可停在創研二二、創研二六停車場及中央公園停車場，並增設創研二一及公五一周邊大客車區域，作為臨時機車停車場。

