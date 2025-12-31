台中廚餘機僅補助萬戶 335社區難清運

每戶5千元 年底前才公布 議員批全市116萬戶補助杯水車薪

中央宣布自明年元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每日約一百八十噸，台中市長盧秀燕昨宣布補助一萬戶購買家用廚餘機，環保局另調查六九三處社區有處理廚餘問題，仍有近半數社區還找不到清運廚餘業者，眼看元旦將至，台中市多名議員痛批，全市有一一六萬戶，台中市府年底壓線宣布補助一萬戶購買家用廚餘機，補助杯水車薪，多數民眾仍要自行設法處理廚餘，盧市府根本擺爛。

台中市每日廚餘量約二百八十噸，家戶廚餘佔約一百八十噸，因家戶廚餘明年起禁養豬後，養豬戶不收廚餘，社區須自行找清運業者清運，盧秀燕昨宣布明年元旦起補助每戶五千元廚餘機費用，共補助一萬戶，估每日可減少家戶廚餘二．五噸、約一．三八％。

清潔隊協助清運

環保局另統計，六九三處社區有處理廚餘問題，其中三三六處原垃圾清運業者願意一併清運廚餘，有廿二處由清潔隊協助，其餘三三五處、近半數社區廚餘清運尚無著落，環保局長吳盛忠指出，除清潔隊協助外，另已找養豬協會專門載廚餘業者協助，若仍沒人清運，最下策就是請民眾廚餘盡量瀝乾後丟垃圾車。

請瀝乾後丟垃圾車

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，早在議會一再提醒市府要儘快研擬廚餘去化配套，盧秀燕口口聲聲稱沒問題，結果廚餘機僅補助萬戶，近半社區廚餘清運無解，盧市府更未設法規範清運業者惡意哄抬價格，廚餘處理責任全推給市民自負、消極以對。

市議員陳淑華、謝家宜、張芬郁也說，廚餘是天天產生並非明年元旦才出現，早在非洲豬瘟爆發時就要求市府及早補助家用廚餘機，各社區屢屢反應廚餘無人清運，盧市府連補助廚餘機都拖到年底壓線公布，且全市有一一六萬戶補助杯水車薪，不少社區大樓因廚餘無人清運，垃圾、廚餘一起丟，清運業者不是不願意載運就是漫天要價，盧市府只會兩手一攤讓市民自行解決，根本只會擺爛。

