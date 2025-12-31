基捷先期工程開工 盼縮短推動期程

基隆捷運舉辦先期工程開工典禮，民進黨議員鄭文婷（右）帶人到場外拉抗議布條。（記者俞肇福攝）

橫跨台北、新北、基隆三市的基隆捷運，昨天由新北市與基隆市政府共同舉辦先期工程開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，基隆捷運二〇二四年初行政院核定綜合規劃，新北市負責建設與營運，同年十二月工程經費提送交通部審議，他與基隆市長謝國樑共同呼籲，盼中央盡速完成經費審議，力拚二〇三三年完工。

侯友宜表示，基隆捷運採取「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」四大優先策略，盼縮短推動期程，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工。

謝國樑說，未來隨著捷運聯開案，帶動基隆河谷周邊發展，進行都市計畫變更，引進產業及公共建設，讓基隆「脫胎換骨」。

新北市副市長劉和然也到場參與，他提到，基隆捷運二〇三三年完工後，可銜接捷運汐東線，未來串聯台北市民生線，民眾就能「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕。

綠議員批 玩文字遊戲公然欺騙

民進黨籍基隆市議員鄭文婷昨在會場外拉布條陳情；她質疑，先期工程不過是修剪樹木，與市民對重大建設的開工認知落差太大，是行政機關為兌現承諾玩文字遊戲，分明是公然欺騙。

工程位百福公園周邊 屬山坡地

新北市捷運工程局局長李政安指出，基隆捷運先期工程擇定SB19站（百福公園周邊）動工，因該區屬山坡地地形，依法須辦理水土保持審查，才可進場施工，另施工範圍內既有樹木需移植，其餘還有施作擋土排樁、開挖、排水設施等作業，完成後接續主體工程，可縮短捷運施工時程。

基隆市政府與新北市政府昨天舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」。右起為新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、基隆立委林沛祥、基隆市副議長楊秀玉。（記者俞肇福攝）

