為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基捷先期工程開工 盼縮短推動期程

    2025/12/31 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆捷運舉辦先期工程開工典禮，民進黨議員鄭文婷（右）帶人到場外拉抗議布條。（記者俞肇福攝）

    基隆捷運舉辦先期工程開工典禮，民進黨議員鄭文婷（右）帶人到場外拉抗議布條。（記者俞肇福攝）

    橫跨台北、新北、基隆三市的基隆捷運，昨天由新北市與基隆市政府共同舉辦先期工程開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，基隆捷運二〇二四年初行政院核定綜合規劃，新北市負責建設與營運，同年十二月工程經費提送交通部審議，他與基隆市長謝國樑共同呼籲，盼中央盡速完成經費審議，力拚二〇三三年完工。

    侯友宜表示，基隆捷運採取「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」四大優先策略，盼縮短推動期程，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工。

    謝國樑說，未來隨著捷運聯開案，帶動基隆河谷周邊發展，進行都市計畫變更，引進產業及公共建設，讓基隆「脫胎換骨」。

    新北市副市長劉和然也到場參與，他提到，基隆捷運二〇三三年完工後，可銜接捷運汐東線，未來串聯台北市民生線，民眾就能「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕。

    綠議員批 玩文字遊戲公然欺騙

    民進黨籍基隆市議員鄭文婷昨在會場外拉布條陳情；她質疑，先期工程不過是修剪樹木，與市民對重大建設的開工認知落差太大，是行政機關為兌現承諾玩文字遊戲，分明是公然欺騙。

    工程位百福公園周邊 屬山坡地

    新北市捷運工程局局長李政安指出，基隆捷運先期工程擇定SB19站（百福公園周邊）動工，因該區屬山坡地地形，依法須辦理水土保持審查，才可進場施工，另施工範圍內既有樹木需移植，其餘還有施作擋土排樁、開挖、排水設施等作業，完成後接續主體工程，可縮短捷運施工時程。

    基隆市政府與新北市政府昨天舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」。右起為新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、基隆立委林沛祥、基隆市副議長楊秀玉。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府與新北市政府昨天舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」。右起為新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、基隆立委林沛祥、基隆市副議長楊秀玉。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播