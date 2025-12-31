新北公車反恐演練 強化駕駛員應變能力

新北市昨模擬公車車內有人持刀挾持乘客，在警局霹靂小組處置下，制伏嫌犯情境。（記者黃政嘉攝）

台北捷運連續攻擊事件引發社會關注，今天各地都有跨年活動，人潮、運輸需求增加，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運昨天舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，模擬電動公車起火、車內乘客遭持刀挾持、男子持球棒在車外叫囂干擾行車等情境，強化駕駛員緊急應變能力。

台北客運總經理李建文說，公司加強緊急事故應變的教育訓練，請民眾放心搭乘；台北客運六六七路線駕駛員孫逢堅表示，過去載客偶遇酒醉乘客滋事，口頭告誡並揚言報警後，該名酒醉乘客就安分坐好，北捷隨機攻擊案後，發現台北西門町地區人潮變少。

新北市議員江怡臻認為，公車安全不能停留在制度或書面規定，關鍵在於遇突發狀況時，駕駛員是否訓練到位、指揮清楚、通報即時，藉由定期演練與教育訓練，可確保民眾乘車安全。

土城警分局長陳建龍提醒，民眾搭乘大眾運輸若遇可疑人事物，先保持冷靜，其次將歹徒樣貌、特徵、服裝、攜帶物品通報警方與站務人員。

漁人碼頭、八里左岸 今跨年雙主場

新北市府今天在淡水漁人碼頭、八里左岸雙主場舉行「閃耀新北一三一四跨河煙火」活動，晚上八點廿六分在淡江大橋施放長十三分十四秒煙火。交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，漁人碼頭周邊將於下午四點起至晚間十一點實施交通管制，八里端依停車場使用情形與現場人流啟動管制措施。

YouBike部分，淡水漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站，八里福朋喜來登酒店、水興公、挖仔尾自然生態保留區站，今天上午十點起暫停營運。

新北迎曙光 彙整6大熱門景點

另外，新北市彙整迎曙光六大熱門景點，包括貢寮區馬崗漁港、三貂角燈塔；瑞芳區鼻頭角步道、南雅奇岩；汐止區五指山；坪林區南山寺觀景平台，民眾可參考「二〇二六年元旦曙光地圖」網站。

