雙北公車、捷運 明年1/3起開放手機掃描

明年一月三日起，新北、台北市區公車、捷運將同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」。（新北市交通局提供）

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付 掃乘車碼就能搭車

明年一月三日起，新北市與台北市區公車、台北捷運、新北捷運環狀線，將同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」。民眾手機下載電子支付APP，掃描乘車碼就能搭車，首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付；使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay享有捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及新北市幹線公車轉乘優惠。

捷運、公車轉乘 3款支付享優惠

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，民眾乘車前完成APP註冊及綁定，搭車使用交通乘車碼時，只要驗票機顯示掃碼成功，即代表扣款完成，不用等待手機跳出電子支付畫面推播通知。

林詩欽說，民眾如要享有轉乘優惠，搭乘時須完成公車上下車、捷運進出閘門掃碼，且前、後段須使用同一款電子支付才可享優惠，轉乘優惠回饋金採「事後回饋」，明年三月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。

上下車刷卡流程 與既有方式相同

以悠遊付為例，民眾手機下載「Easy Wallet 悠遊付」APP，註冊會員取得電子支付帳戶，綁定銀行帳戶儲值金額，在首頁選擇「乘車碼」，輸入自設密碼後，顯示乘車碼QR code，對準公車驗票機發光處感應即可，上下車刷卡流程與既有方式相同，差別僅在支付工具不同。

台北捷運目前可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）儲值搭車，明年一月三日起，除了上述五家電子支付，也開放台銀、土銀等九家銀行的電子支付跨機構共用平台「TWQR」，共計十七家業者乘車碼掃描進出閘門，明年七月起全面開放國內外信用卡和Apple Pay黑屏過閘。

6月底前使用掃碼搭車 可抽獎

台北捷運公司補充，乘車碼與持票卡搭乘捷運同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，次月五日撥入電支帳戶，六月底前使用掃碼搭車可抽獎「捷運一日票」。

此外，新北市社會局、交通局同步調整敬老、愛心卡使用方式，新增「餘點扣盡」機制，持卡人若以免費點數搭乘公車，當點數不足以支付全額票價時，系統將自動以點數加上儲值金補足差額。

交通局舉例，假設敬老卡持卡人搭乘公車，每段票價為八元，若當月僅剩四點，系統會自動扣除四點免費點數，再從儲值金扣四元。

