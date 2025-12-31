花蓮紅葉溫泉旅社 完成原保地承租

日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」停業至今，終於取得合法化的第一步。（記者王錦義攝）

日治時期即成立的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」（見圖，記者王錦義攝），早期屬合法經營，近年因未能取得旅館業登記、溫泉水權及原住民保留地等問題，二〇二〇年遭縣府勒令停業、停水，業者完成「原住民保留地」合法承租程序，昨在鄉公所舉行簽約儀式，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。

業者呂曉苓說，離對外營業還有一段路要走，須向縣府申請溫泉水權、取得觀光處旅館登記跟溫泉標章等，且停業期間建物與設施部分損壞，會用最快的速度處理，盼趕上明年底溫泉季活動。

紅葉溫泉旅社前身為日本時代警察療養所，一九五二年由呂姓業者接手營運至今已傳到第三代，是許多老花蓮人的回憶，但業者在《溫泉法》上路後未依規定合法登記取得水權，也未申請旅館業登記，縣府除依法開罰，也在二〇二二年勒令停業及停止取用溫泉水，經多年訴訟敗訴停業至今。

萬榮鄉公所不捨百年名湯就此結束，且考量地方觀光與族人權益，近年主動協助業者展開地籍釐整、用途變更及補正等程序，持續與原民會、縣府協商，終於完成合法承租作業。鄉長梁光明昨與業者簽訂合約，強調紅葉溫泉是鄉內珍貴自然資產，將串聯溫泉與在地原民文化、自然景觀等，轉型為具競爭力的觀光亮點，為部落創造更多就業機會。

