竹縣元旦升旗 2026份限量紀念品

新竹縣政府準備限量2026份升旗紀念品，包括皮皮獅環保餐具組、風車國旗及早安市集兌換券。（記者廖雪茹攝）

二〇二六新竹縣元旦升旗典禮明早即將舉行，縣長楊文科表示，縣府特別準備限量二〇二六份升旗紀念品，送給一馬當先的鄉親，內容包括皮皮獅環保餐具組、風車國旗及早安市集兌換券；議長張鎮榮也將加碼發送紀念品，讓鄉親們在新年的第一天就收穫滿滿、幸福滿滿。

縣府社會處說明，限量升旗紀念品預計上午六點四十五分起發放，請民眾依序排隊領取，發完為止，為了讓更多民眾都能領個好彩頭，每人限領一份。府前廣場左側草皮也設置迎向二〇二六的拍照背板，供大家拍照留念。

請繼續往下閱讀...

元旦升旗典禮將於上午七點廿分展開，邀請忠信學校山前女子槍隊、新竹縣客家新曲團隊及新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會等三組團體演出，並由新竹縣後備憲兵荷松協會、忠信學校山前女子槍隊及憲兵第二〇五指揮部新竹憲兵隊協助典禮儀式，共同迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團擔任國歌、國旗歌領唱，精彩可期。

社會處表示，元旦上午八點卅分到十點的早安市集，邀集六家中西式餐飲餐車；典禮結束後，民眾可憑當日「早安市集兌換券」兌換。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法