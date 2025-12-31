新竹經國大橋改善 時力促重新檢討

時代力量黨主席王婉諭（右）遞交陳情書給新竹縣政府，由工務處土木科長杜明昇（左）代表收下。（記者廖雪茹攝）

串接新竹縣市重要通勤要道的經國大橋，改善工程獲核定總經費十二．六億餘元即將發包，時代力量昨天在新竹縣政府前召開記者會，黨主席王婉諭直批，改善計畫仍存在慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏實體保護等重大安全疑慮，呼籲暫停工程發包、重新檢討設計。

竹縣府︰汽機車不分道 加寬慢車道

縣府工務處長戴志君表示，關於時力的指正和網路流傳影片，有部分屬於舊案設計。歷經說明會和評估，已就原設計方案進行修正，改為汽機車不分道、改採「方向分流」、分流路段調整為嘉豐五路至興隆路口、新增人行道與自行車道等人本交通設施。

請繼續往下閱讀...

戴志君指出，修正方案取消往南（往新竹市）方向慢車道，機車維持於原主線車道行駛。取消往竹北方向匯入經國大橋主線的慢車道。取消汽、機車道實體分隔並加寬慢車道（含人行道共約四．五公尺寬），確保救護車輛可順利通行。修正方案已經內政部國土署審查通過。縣府尊重各界意見，將彙整意見後，與國土署共同討論後續處理方式。

王婉諭︰機車動線不合理 救援受阻

王婉諭指出，現行方案在關鍵路口製造直行與右轉車流交織，迫使機車在短距離內急遽降速，卻缺乏足夠的漸變設計與防護措施；多處彎道設計不僅降低通行效率，更增加機車過彎失控的可能性。此外慢車道實際寬度有限，尖峰時段一旦發生事故，恐導致救援車輛無法即時進出。

新竹人本交通協會理事長楊佳晉表示，肯定修正方案納入人行空間，但人行動線未完整串連，匝道與共構路段銜接不明，恐增加事故機率。呼籲縣市政府共同規劃跨橋路網與周邊道路銜接，以回應日益增加的通勤需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法