桃園跨年晚會 分區「交通快打」應變

「二〇二六桃園ON AIR跨年晚會」今天下午起在樂天桃園棒球場登場，預期湧入大量人潮車潮，桃園市政府實施維安計畫，成立安檢小組並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規劃便民交通疏運措施，包括提供免費接駁車從會場往返桃園、中壢火車站，桃園機場捷運四十一小時不收班服務。

市警局交通警察大隊長李維振表示，警方下午起視人車流狀況，分階段於樂天桃園棒球場周邊幹道實施交通管制或改道措施，請用路人配合員警及義交指揮；警方同步針對會場周邊、聯外道路、接駁車路線等重要路段規劃分區「交通快打」應變機制，機動調派警力即時處置交通事故、違規停車或突發壅塞情形，第一時間加以排除，恢復通行。

請繼續往下閱讀...

停車方面，市府整合周邊停車場及臨時停車空間，並規劃清楚的停車動線，引導車輛分流停放，避免集中於單一路段造成壅塞，但因停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。

另，「二〇二六龍潭大池跨年煙火音樂會」今天下午三點起在龍潭區龍潭大池西岸水上舞台登場，龍潭警分局將加強維安，並結合協勤民力，在大池、景點周邊道路交通疏導；大池周邊規劃為行人徒步區，範圍包括神龍路的龍元路到南龍路間、龍元路的神龍路到中豐路上林段間，請用路人提前改道避免交通阻塞，車輛可停放會場周邊停車場如新龍路、聖亭路、中豐路的路邊停車格位與龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、其他民間收費停車場等，再徒步前往會場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法