明年5月開徵碳費 桃園預估年繳4億

桃園市碳費小組專案辦公室30日揭牌，協助企業因應碳有價時代。（記者鄭淑婷攝）

將擴大碳盤查對象 1800家中小型企業納入 市府成立專案辦公室協助因應

我國明年五月開徵碳費，台灣邁入碳有價時代，桃園市列管溫室氣體排放源家數一一九家，全國最多；而排放量占全國列管源總排放量約一成，估計每年碳費繳納金額達四億元，環境部明年將擴大碳盤查對象，桃市約一八〇〇家中小型企業將納入，市府創地方政府之先，成立「桃園市碳費小組專案辦公室」並於昨日揭牌，協助企業因應。

列管溫室氣體排放源119家 全國最多

市長張善政主持揭牌儀式並說，桃市是全國最大工業城，碳費小組專案辦公室將於明天元旦開始運作，協助市境企業節能減碳、淨零碳排工作。

環保局長顏己喨表示，法制面已制定並施行「桃園市推動淨零城市自治條例」，同時透過成立產業聯盟、推動工廠低碳化輔導計畫補助企業，建置碳中和資訊平台，整合政策、技術與資源資訊，第一、二批依類別及年排放量達二．五萬噸以上的列管企業，近八成已啟動自主減量計畫，爭取優惠費率。

1800家須揭露碳排放量 尚不需繳碳費

環保局氣候變遷科長張儷馨說，環境部明年將把年排放量單一場所相當於五千公噸CO2e、全公司相當於一萬公噸CO2e的資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路、捷運運輸業、旅館業、大專校院，門市一百家以上的連鎖便利商店業、超級市場業、電信業，營運車輛數兩百輛以上客貨運、醫學中心，以及單一場所一萬公噸CO2e的中小型製造業等，列入碳盤查對象，全市增約一八〇〇家必須揭露碳排放量，但尚不需繳納碳費。

她表示，市府成立碳費辦公室，藉由單一窗口主動服務，減少中小企業的焦慮，並適時協助與輔導，另預計在明年成立碳費諮詢委員會，作為政策溝通與專業建議平台，並向環境部爭取溫室氣體管理基金等資源，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。

桃園市工業會理事長莊嘉郁說，許多會員對於碳費收取政策還不清楚，市府成立專責機構協助企業訓練、資訊獲得及平台運用，以及如何向中央及相關單位申請補助，對企業有很大的助益。

