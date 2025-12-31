為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台72線銜接台61線案 說明會無共識

    2025/12/31 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    台七十二線與台六十一線是苗栗縣境內東西向、南北向兩條重要快速道路，但因早年闢建時，未直接銜接形成缺口，地方陳情盼能接通；經公路局進行施工可行性評估，提出兩方案，昨天在後龍鎮公所召開說明會，有反對地主現場遞交請願書，仍未取得共識。苗栗縣長鍾東錦表示將持續溝通；公路局則指出說明會先收集鄉親意見帶回中央討論。

    鍾東錦：持續與地主溝

    公路局說明，依施工可行性評估方案一，路線兩側為農田，施工動線、空間均充足，經費預估近九十六億元、須拆遷五間房屋；可行性方案二，路線則為北側緊鄰聚落、南側緊鄰堤防，且因「申請施設跨河建造物審核要點」去年修改，橋梁不能落墩於堤前坡、水防道路及河川治理線內，施工空間有限且須拆遷較多聚落，並須考量對後龍溪堤防影響，預估經費約一〇二億餘元、須拆遷三十五間房屋。

    因方案一所需預估經費、拆遷房屋數，都較方案二少，地方認為較可行，然反對方案一的地主代表昨天於說明會強調，過去二十年多次表達意見，公路總局（公路局前身）承諾路線不走田裡要走河堤，後龍溪以北可河堤共構，下溪洲段不進行河堤共構，公路局卻遲未執行此案，質疑失職。

    此案經費龐大，公路局之前要求地方先有共識，否則暫緩推動，後龍鎮地方發動連署五二八八份同意書遞交縣府，盼縣府支持繼續推動。由於昨天會議仍未達共識，鍾東錦強調會繼續溝通，兩條快速道路銜接讓苗縣交通四通八達，並指此案非僅關乎後龍，而是攸關全縣。

