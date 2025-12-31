為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總預算卡關 嘉市圖書總館、焚化爐難執行

    2025/12/31 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    明年度中央政府總預算受藍、白立委阻擋卡關立法院，尚未付委審查，根據主計總處統計，新興計畫中地方受益六三七億元將受影響，嘉義市議會民進黨團總召林煒軒及幹事長黃盈智昨表示，嘉義市如圖書館總館、焚化爐更新等多項計畫，恐因中央總預算未過而無法執行，要求市府向市民說明清楚，維護民眾權益。

    主計處︰新興資本支出及新計畫待認定

    市府主計處回應，每年均須辦理的業務，依預算法規定都能執行，除新興資本支出及新增計畫，才須預算完成審議程序動支，依預算法第五十四條，去年、今年已核定計畫仍可繼續執行，目前未接獲中央通知哪些預算案因總預算未過而不補助或緩撥；由於稅款仍正常課徵，中央統籌分配稅款部分較不受影響，哪些項目屬新興資本支出及新增計畫，待中央盤點、認定。

    黃盈智說，嘉義市稅收不足，過往重大建設仰賴中央補助或由中央單位執行，再由市府編列預算配合，明年中央總預算案未過，影響嘉義市建設與市民福利。

    林煒軒說，市府應清楚說明，若中央總預算持續受阻，嘉義市哪些新增計畫將面臨停擺？地方政府又需增加多少自籌款負擔？而中國解放軍昨起進行環台軍演，他呼籲藍、白立委「可以不同黨，但一定是同一國」，應儘速審查中央總預算，支持國軍守護台海和平。

    立委王美惠昨表示，中央總預算審查應回歸理性與責任，國家不能因為政治對立而停擺；她表示，交通部鐵道局日前報告，明年嘉義市區鐵路高架化編列四十億四九四〇萬元預算，較今年增加十九億八三九一萬元，增列近一倍，明年中央總預算未過，將連帶影響工程進度，且包括TPASS交通通勤方案、生育給付差額補助、公共化托育設施等經費都會受影響，影響民眾權益。

