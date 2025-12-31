為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南好young跨年演唱會 加碼180秒煙花秀

    2025/12/31 05:30 記者王姝琇／台南報導
    台南好young跨年演唱加碼180秒煙花秀迎接金「馬」年。（台南市府提供）

    台南好young跨年演唱加碼180秒煙花秀迎接金「馬」年。（台南市府提供）

    台南好young跨年演唱會邀請十五組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，市長黃偉哲昨宣布，加碼長達一八〇秒金「馬」賀歲煙花秀，總數近三五〇〇發煙花，其中搭配四五〇發染色煙花，點亮台南夜空迎接金馬年。

    黃偉哲表示，今年台南歷經楠西地震、丹娜絲颱風侵襲，在歲末年終，衷心向大家說聲：「這一年辛苦了！」希望透過演唱會、大型活動等帶給市民歡樂的氛圍及活力；感謝開基玉皇宮連續五年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年活動更臻完美。

    玉皇宮主委涂大松表示，今年煙火圖騰有象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」。祝各界在新的一年萬事如意。

    台南跨年晚會力邀十五組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，有被韓媒譽為「全能型偶像」STAYC、重量級的搖滾天團「八三夭」、超人氣樂團「理想混蛋」、金獎百變歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯、韓國新人男團ALL（H）OURS、香港新生代男神魏浚笙，以及日本全能天后「鈴木愛理」等將輪番登台演出。

