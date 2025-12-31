左鎮二寮迎曙光 估6︰40日出

到左鎮二寮銀迎旦曙光，新化警方已規劃交通管制、疏導勤務。（記者吳俊鋒攝）

建議6點就定位等待 一日零點至8點 岡林派出所至柑仔園交管

台南左鎮二寮迎曙光是跨年三部曲系列活動的壓軸，目前市府雖已停辦，仍吸引爆量遊客上山爭睹，西拉雅國家風景區管理處根據氣象署的當天日出時間預測，建議民眾在清晨六點前就定位，避免錯過，並呼籲遵守新化警分局的交通管制、疏導措施，注意安全。

南化龍湖步道重新開放

西拉雅風管處推估，元旦當天的二寮日出時間在六點四十分前後，但仍有天候因素的變數，建議民眾提早抵達現場，「從從容容」地等待迎接元旦曙光的到來；另外，長度約三百五十六公尺的南化區龍湖步道，因沿途生態豐富，頂端可遠眺嘉南平原，被視為是難度較低的親子共遊路線，市府啟動設施維護與修繕，提供民眾優質低碳旅行模式，打造登山遊憩新亮點，目前已經完工，重新開放。

三部曲系列活動先是傍晚到北門送夕陽，接著參加市府西側廣場的跨年演唱會，與逾十萬鄉親狂歡倒數、熱鬧迎新，凌晨再前往二寮，欣賞元旦的第一道曙光，所到之處，都人潮擠爆。

籲遊客配合警方現場疏導

市府已停辦跨年三部曲活動，左鎮二寮仍是元旦迎曙光的熱門景點，新化分局預估當天觀日出的人潮有機會突破兩千，避免湧現的車流造成嚴重堵塞，進退不得，警方於一日零點起至八點止，從岡林派出所至柑仔園，亦即南一六八線與南一七一線交界的路段，實施疏導、管制，全力維持交通順暢。

新化分局重申，屆時四輪以上車輛禁止進入，公務車、機車、單車等不予管制，警方於岡林派出所兩旁道路規劃單向停車，並請交通大隊支援拖吊車待命，若有違停可立即排除，以維護該路段交通順暢。

新化警方指出，往年元旦觀日出人潮多於清晨三至四點開始湧入，曙光乍現前達到高峰，並於日出後散去，致使瞬間宣洩不及，除造成道路堵塞外，還易衍生交通事故，管制、疏導的勤務規劃有其必要；呼籲當天有意前往的民眾，盡量騎乘機車或共搭交通工具前往，避免塞在路上，勿走光線不明的偏僻小徑，致生危險，也希望配合現場的疏導調度，於規定路段單向停車，再步行至二寮。

