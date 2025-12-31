北捷外牆被炸凸 議員要求專案報告

捷運忠孝復興站的新復捷主變電站，廿八日一早爆炸，震凸外牆。議員張志豪昨表示，北捷震後檢視僅倚賴目視及聽診器，難讓人安心，應強化標準作業流程，全市還有十二處主變電站，擔心爆炸事件重演。北捷坦承爆炸是因地震引起，將應議會要求於下週進行專案報告。

忠孝復興站變電站爆炸

台北市議會交通委員會昨審查預算，張志豪表示，廿七日深夜強震，廿八日一早新復捷主變電站就發生爆炸，不僅窗戶破裂，連空心磚外牆也被震凸，周邊停放的車輛毀損嚴重。據他了解，北捷震後相關SOP僅是肉眼辨識並用聽診器偵測音波變化，難讓人安心。何況台灣地震頻繁，全市還有十二處主變電站，難保之後不會再有類似情況發生。

交委會第一召集人游淑慧追問爆炸是否跟前夜的地震有關？北捷坦承「是」，說明地震導致「主變壓器T相密封箱體」內部電纜接頭位移，絕緣間距不足，內部電纜接頭對箱體持續放電，短路電流高溫造成箱體內部絕緣油快速裂解汽化，壓力快速上升，並從箱體密封口釋放。

北捷︰地震引起 下週說明

北捷說，震後第一時間，行控中心透過電力電腦確認電力系統無異常，動員維修人員至各主變電站檢查開關盤無漏氣、主變壓器管路及主體周圍無漏油，但電纜接頭位移處在密封箱體內，無法第一時間發現，後續將洽詢台電及專家學者，探討檢查方式。

交委會最後決議求捷運公司下週進行爆炸案專案報告，說明事發原因、十二處站點位置、基本防護措施、如何預防民眾受傷以及強化方式。

