北市明年起5新制 微電車禁入自行車道

台北市政府自二〇二六年元旦起將推動五項新制，包括掃描交通乘車碼（QR Code）搭乘公車及捷運多元支付、YouBike全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規、微型電動二輪車禁入河濱自行車道。新制涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理等面向。

YouBike全車種強制納保

元旦起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道。違規者依《道路交通管理處罰條例》第七十三條規定，可罰三百元至一千兩百元，已與新北同步公告實施，並在各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條。北市YouBike全車種皆實施投保免費公共自行車傷害險，北北桃三市共同推動全面納保，保費由政府全額負擔。

「停車路霸」久停 移置費將提高

《台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》擴大適用範圍至停管處轄管不收費格位及委外經營停車場；久停容許日數上限縮短為十日，超過者將張貼通知限期五日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為一五〇〇元，保管費每半日二〇〇元，逾五日未領回者每半日三〇〇元；機車保管費每半日五〇元，逾五日未領回者每半日七十五元。

台北捷運、台北市公車及新北市公車明年一月三日起同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能。

敬老愛心卡 可扣聯醫掛號費

另為鼓勵長者及身心障礙者外出，擴大敬老愛心卡使用範圍，扣抵聯合醫院門診掛號費五〇點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，目前共有廿一處門診可接受刷卡扣點。明年二月一日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數將由六十五點提高至八十五點。

