雙北公車、北捷 明年1/3起開放手機掃碼搭車

明年一月三日起，雙北公車及捷運開放手機掃碼搭車，公運處綜規科長劉國著說明使用方式。 （記者董冠怡攝）

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付 5大電支都能用

明年一月三日起，台北市、新北市區公車及台北捷運開放手機掃碼搭車，民眾下載電子支付工具悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付或全支付APP，點開乘車碼掃描QR Code即可搭車，另款常用電支工具LINE Pay Money暫定明年三月開放。敬老卡與愛心卡坐雙北公車，將採餘點扣盡制，驗票系統自動以殘餘點數加儲值金補足差額。

部分享轉乘優惠 LINE Pay Money暫定明年3月開放

台北市公車目前可以投現或刷悠遊卡等電子票證上下車。公共運輸處綜規科長劉國著表示，一月三日起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」方式，驗票機顯示掃碼成功代表扣款完成。其中使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay搭乘雙北市區公車及捷運，仍可享有轉乘優惠，明年三月起逐月回饋至電子支付帳戶（電子錢包）。

共計17家業者乘車碼掃描搭北捷 包括銀行TWQR

以悠遊付為例，民眾須先手機下載「Easy Wallet 悠遊付」APP，註冊會員取得電子支付帳戶，綁定銀行帳戶儲值金額，於首頁選擇「乘車碼」，輸入自設密碼後，顯示乘車碼QR Code，對準公車驗票機發光處感應即可，上下車刷卡流程與既有方式相同，差別僅在支付工具不同。

7月全面開放國內外信用卡和Apple Pay黑屏過閘

劉國著指出，公車驗票機同步新增敬老愛心卡餘點扣盡功能，假設卡片餘額七點，搭公車每段扣八點，系統會自動判讀扣除七點及一元儲值金，充分利用殘餘點值。社會局說，持續與雙北捷運、微笑單車溝通，盼將餘點扣盡擴大至其他大眾運輸工具。

敬老愛心卡坐公車 採餘點扣盡制 自動儲值補差額

台北捷運現行可用悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）儲值搭車，明年一月三日起，除了上述的五家電子支付，也開放台銀、土銀等九家銀行的電子支付跨機構共用平台「TWQR」，共計十七家業者乘車碼掃描進出閘門，另七月全面開放國內外信用卡和Apple Pay黑屏過閘。

台北捷運公司補充，乘車碼搭乘捷運與現行票卡同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，次月五日撥入電支帳戶，六月底前使用掃碼搭車可抽獎「捷運一日票」。

