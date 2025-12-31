2026年氣候展望 1~3月偏暖、雨量略少

今天是2025年最後一天，中央氣象署表示，今年受颱風及西南氣流影響，總體雨量偏多（資料照，擷自中央氣象署）

今天是二〇二五年最後一天，中央氣象署表示，今年受颱風及西南氣流影響，總體雨量偏多；展望明年第一季，預計氣溫略偏暖、雨量略少。另今年嘉南地區顯著有感地震達六十二起，是近年平均的六．九倍，主要是嘉義大埔地震導致該區活躍。

氣象預報中心主任黃樁喜表示，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常。台灣明年一至三月平均氣溫「正常至偏暖」、雨量「正常至偏少」的機率較高，但提醒民眾仍要留意寒流、冷氣團、鋒面等帶來的影響。

回顧今年雨量情況，黃樁喜指出，受四個侵台颱風及西南氣流影響，七月雨量創下一九五一年以來同期新高，全年雨量連帶偏多，但降雨日數偏少，呈現降雨集中特性。全年氣溫平均廿四．五三度，較百年平均高一．二二度。

今年嘉南地震62起 近年平均6.9倍

另，地震測報中心主任吳健富表示，今年觀測超過三．五萬起地震，顯著有感地震一五六個。前三大地震是十二月宜蘭外海規模七．〇，以及一月廿一日嘉義大埔、六月十一日花蓮近海規模六．四地震。

吳健富分析，震央在嘉義、台南的顯著有感地震，近五年平均九起，今年則有六十二起，達六．九倍；主要是大埔地震使該區地震活躍，小規模餘震尚在持續。

