為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026年氣候展望 1~3月偏暖、雨量略少

    2025/12/31 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    今天是2025年最後一天，中央氣象署表示，今年受颱風及西南氣流影響，總體雨量偏多（資料照，擷自中央氣象署）

    今天是2025年最後一天，中央氣象署表示，今年受颱風及西南氣流影響，總體雨量偏多（資料照，擷自中央氣象署）

    今天是二〇二五年最後一天，中央氣象署表示，今年受颱風及西南氣流影響，總體雨量偏多；展望明年第一季，預計氣溫略偏暖、雨量略少。另今年嘉南地區顯著有感地震達六十二起，是近年平均的六．九倍，主要是嘉義大埔地震導致該區活躍。

    氣象預報中心主任黃樁喜表示，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常。台灣明年一至三月平均氣溫「正常至偏暖」、雨量「正常至偏少」的機率較高，但提醒民眾仍要留意寒流、冷氣團、鋒面等帶來的影響。

    回顧今年雨量情況，黃樁喜指出，受四個侵台颱風及西南氣流影響，七月雨量創下一九五一年以來同期新高，全年雨量連帶偏多，但降雨日數偏少，呈現降雨集中特性。全年氣溫平均廿四．五三度，較百年平均高一．二二度。

    今年嘉南地震62起 近年平均6.9倍

    另，地震測報中心主任吳健富表示，今年觀測超過三．五萬起地震，顯著有感地震一五六個。前三大地震是十二月宜蘭外海規模七．〇，以及一月廿一日嘉義大埔、六月十一日花蓮近海規模六．四地震。

    吳健富分析，震央在嘉義、台南的顯著有感地震，近五年平均九起，今年則有六十二起，達六．九倍；主要是大埔地震使該區地震活躍，小規模餘震尚在持續。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播